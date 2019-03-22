Mustafa Güldalı Kimdir

13 Ekim 1970’de Gümüşhane Torul’da doğan Mustafa Güldalı, İlk , orta ve liseyi Kandilli Beldesi’nde tamamladı. 1986 yılında demir kaynak ustası olarak çalıştı. 2001 yılında Bülent Ecevit Üniversitesi Maden Teknikerliği’ni bitirdi. Güldalı, Türk Tarih Kurumu Armutçuk müessesesinde maden teknikeri olarak çalıştı. 2016 yılında emekli oldu ve aynı yıl Anadolu Üniversitesi İktisat Fakültesi Kamu Yönetimi Bölümü’nden mezun oldu. Ereğli’de ticarete devam etmekte olan Güldalı, evli 2 çocuk babasıdır. 31 Mart 2019’da yapılacak olan Yerel Seçimlerde, AK Parti Zonguldak/Ereğli Kandilli Belediye Başkan adayı.