Mustafa Necati Işık Kimdir

1984 yılında Mersin’de doğan Mustafa Necati Işık, 2007 yılında Koç Üniversitesi İşletme Bölümü'nden mezun olduktan sonra İngiltere’de Uluslararası Politika üzerine yüksek lisans yaptı. Işık, siyasete 2005 yılında AK Parti Gençlik Kolları Üniversite Başkanı olarak başladı, 2012-2015 ve 2015-2018 yılları arasında İl Yönetim Kurulu Üyeliği görevini yürüttü. İngilizce ve Arapça bilen Işık'ın, uluslararası konteyner, hava kargo, demiryolu ve karayolu taşımacılığı yapan lojistik firması bulunuyor. Evli ve 2 çocuk babası olan Mustafa Necati Işık, 31 Mart 2019 Yerel Seçimlerinde AK Parti'den İstanbul İli, Beylikdüzü İlçesi Belediye Başkan adayı oldu.