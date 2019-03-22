Nihal Yıldırım Kimdir

İstanbul Üniversitesi Biyoloji bölümünden mezun olan Nihal Yıldırım, İstanbul Bilim Üniversitesi’nde Embriyoloji üstüne yüksek lisans yaptı ve kamu ile özel hastanelerin tüp bebek ünitesinde embriyolog olarak çalıştı. Yıldırım, Avrupa Kadın Sağlığı ve Tüp Bebek Merkezi’nde ise embriyolog olarak aynı süre ile tüp bebek merkezinin koordinatörlüğünü yürüttü. 2011 den beri yerel bir televizyon kanalında tüp bebek, kadın sağlığı ve genel sağlık ile ilgili programlar hazırlayıp sunan Nihal Yıldırım, 31 Mart 2019'da yapılacak olan yerel seçimlerde AK Parti'nin İstanbul Şişli Belediye Başkan Adayı oldu.