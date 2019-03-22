Nizamettin Öztürk Kimdir

Nizamettin Öztürk 1952 yılında Ardahan Göle’de dünyaya geldi. Anadolu Üniversitesi İşletme Bölümünde okurken eğitimini yarıda bıraktı. Hadep İstanbul Bayrampaşa İlçe Başkanlığı, Hadep İstanbul İl Sekreterliği ve Hadep Eminönü İlçe Başkanlığı görevlerinde bulundu. Dehap İstanbul İİ Başkan Yardımcılığı ve Dehap’tan 2002 yılında İstanbul Milletvekili adaylığı yaptı. DTP İstanbul İl Başkanlığı, DTP İstanbul Merkez Disiplin Kurulu Sekreterliği, DTP Parti Meclis üyeliği yaptı. BDP MYK üyeliği yaptı ayrıca BDP bloğu olarak 2011 yılında Manisa’dan bağımsız milletvekili adayı oldu. 2014 yılında HDP Küçükçekmece Belediye Başkan adayı oldu. Öztürk, 7 Haziran 2015 Genel Seçimleri Halkların Demokratik Partisi 25. Dönem milletvekili adayı oldu. Öztürk, 31 Mart 2019 yerel seçimlerinde HDP’den Ardahan Göle Belediye Başkan Adayı oldu. Öztürk, üç çocuk babasıdır.