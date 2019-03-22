Savaş Buyurman Kimdir

MHP Bartın Kozcağız Belediye Başkan Adayı Savaş Buyurman, 25 Temmuz 1974 tarihinde Bartın'da dünyaya geldi. Buyurman, ilk ve orta öğrenimini Kozcağız beldesinde tamamladı ve Kozcağız'da ticaret hayatına başlayarak esnaflık yaptı. 30 Mart 2014 yerel seçimlerinde MHP adayı olarak il genel meclis üyeliğine seçildi. Buyurman ayrıca Türkiye Masterler Futbol Federasyonu üyeliği yaptı. Savaş Buyurman, evli ve 2 çocuk babasıdır. 24 Haziran 2018 Genel Seçimleri’nde Milliyetçi Hareket Partisi 27. Dönem Milletvekili Adayı olan Savaş Buyurman, 31 Mart 2019 Yerel Seçimlerinde MHP’den Bartın İli, Merkez Kozcağız Beldesi Belediye Başkan adayı oldu.