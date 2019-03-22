Şerdil Dara Odabaşı Kimdir

12 Kasım 1973’de Şanlıurfa’da dünyaya gelenŞerdil Dara Odabaşı, ilk ve orta öğrenimini Ankara’da tamamladı. 1989 Yerel Seçimleri sırasında Ankara’da SHP Emek Mahalle Temsilciliği’nde yer aldı. Lisan öğrenimini 1992 yılında İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesinde yaptı. Üniversite yıllarında Sosyal Demokrat Üniversiteliler Platformu’nun İstanbul Üniversitesi Temsilciliği’ni ve Genel Başkanlığını yürüttü. Lisansın ardından 3D (Dayanışma, Demokrasi, Değişim) Hareketi denen derneğin kuruluşunda görev alarak, genel sekreterliğini yaptı. 1994 Yerel Seçimlerinde merkez seçim ofisinde görev aldı. 2011 yılında İl Başkan Yardımcılığı ve Yönetim Kurulu Üyeliği yaptı. 2012 yılında İl Başkan Vekili ve seçim hukuk işlerinden sorumlu İl Başkan Yardımcılığı görevlerinde bulundu. 2015 yılında CHP İstanbul İl Sekreterliği yaptı ve 2014 – 2015 seçimlerinde çeşitli görevlerde bulundu. Türkiye Sosyal Ekonomik Siyasal Araştırmalar Vakfı (TÜSES) Üyeliğinin ve farklı sivil örgütlerle de çalışmalar yürüttü. Fenerbahçe Kongre Üyeliği de bulunan Odabaşı, 1999 yılında kurduğu hukuk bürosunda serbest avukat olarak çalışıyor. Şerdil Dara Odabaşı, evli ve iki çocuk sahibidir. 31 Mart 2019 Yerel Seçimlerinde CHP’den İstanbul İli, Kadıköy İlçesi Belediye Başkan adayı oldu.