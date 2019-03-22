Serkan Koyuncu Kimdir

1977 yılında Afyonkarahisar'ın Emirdağ İlçesinde doğdu.

İnkılap İlkokulu ve Emirdağ Anadolu Lisesi'nin İngilizce Bölümü'nden mezun oldu.

2000 yılında Eskişehir Osmangazi Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Bölümü'nü tamamladı.

Ardından Eskişehir Anadolu Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü İnşaat Mühendisliği Geoteknik Anabilim Dalında Yüksek Lisansını yaparak İnşaat Yüksek Mühendisi unvanını elde etti.

Afyonkarahisar Kocatepe Üniversitesi 2001-2005 yılları arasında öğretim üyesi olarak görev yaptı.

Ayrıca 2000 yılından beri de Serbest İnşaat Mühendisi olarak Afyonkarahisar'ın Emirdağ İlçesinde görev yapıyor.