Türk mimardan Londra’da ‘sanal gerçeklik’ devrimi

Ufuk Bahar isimli mimarın kurduğu Londra merkezli mimarlık ofisi, geliştirdiği 'Urbanist 4D Gerçeklik' teknolojisiyle mimari tasarım süreçlerinde VR (Virtual Reality-Sanal Gerçeklik) teknolojisini ilk kullanan şirketlerden biri olarak 'teknoloji tarihine' geçti.

Sanal gerçeklik teknolojisinin en gelişmiş ürünleri arasında yer alan kulaklıklar, drone görüntüleri ve özelleştirilmiş yazılımları kullanan Ufuk Bahar’ın kurucusu olduğu Urbanist Architecture, müşterilerine evlerinin bitince nasıl görüneceğine dair ‘gerçek’ bir simülasyon sunuyor.

Mimarlık ve tasarım endüstrisinin sürekli geliştiğini belirten şirketin kurucusu ve yöneticisi Ufuk Bahar, mimari alanda kalıpları kırarak trendlere yön vermeyi amaçladıklarını söyledi.

Bu teknolojiyle projelerin ilerleyen süreçlerindeki kusurları gördüklerini ve baştan önlem aldıklarını vurgulayan Ufuk Bahar “Urbanist 4D Gerçeklik teknolojisi, müşterilerin kendileri için yapılan tasarımlarda her duvarı ve projelerinin her penceresini önceden bitmiş haliyle görebilmesi için kendini geliştiriyor. Danışanlarımız konutlarını bitmiş halindeki gibi dolaşabilir hatta ışıkları açıp kapatabilirler. Bu sayede projeye dahil olup katkı sağlarken tasarım süreci üzerinde daha fazla kontrol sahibi oluyorlar” dedi.

500’DEN FAZLA PROJEYE İMZA ATTI

Firma, kurulduğu günden bu yana başta Londra olmak üzere İngiltere’nin pek çok şehrinde, 500’den fazla projeye imza attı. Firmanın projelerini yürüttüğü isimler arasında başta Forbes milyarderler listesindeki iş insanları olmak üzere sanayiciler, emlak girişimcileri, sanat ve spor dünyasının yıldızları yer alıyor.