Yılmaz Büyükerşen Kimdir

Yılmaz Büyükerşen, 1936 yılında Eskişehir’de dünyaya geldi. 1962 yılında Eskişehir İktisadi ve Ticari İlimler Akademisinin ilk mezunları arasında yer aldı. Öğrencilik yıllarında çeşitli gazetelerde muhabirlik, yazarlık, karikatüristlik ve yazı işleri müdürlüğü yaptı. Öğrenci arkadaşları ile birlikte kan bankasına kan satarak elde edilen sermaye ile Oda tiyatrosunun ve onu takiben belediye tiyatrosunun kuruluşunu sağladı. Mezuniyetini takiben aynı yıl akademinin maliye kürsüsüne asistan oldu. 1966 yılında doktor, 1968 yılında doçent oldu. Aynı yıl akademi başkan yardımcılığına getirilen Büyükerşen, 1973 yılında profesörlüğe yükseltildi. 1976 yılında Eskişehir İktisadi ve İdari İlimler Akademisi Başkanlığı’na seçildi. Başkanlık süresinin bitimi olan 1980 yılında yapılan seçimlerle yeniden akademi başkanlığına getirildi. Radyo ve Televizyonun eğitim ve kültür hayatında kullanılması için yaptığı çalışmalarla Ankara’daki TRT yayınlarının İstanbul’dan sonra ikinci il olarak Eskişehir’den izlenmesi için önce Akademi’de TV verici istasyonu ile siyah-beyaz eğitim stüdyolarını, daha sonra da Türkiye’de ilk renkli TV sistemini Eskişehir’de kurdu. 1971’de iletişim teknolojisinin eğitimde kullanılmasına ve uzaktan öğretim ile buna ilişkin, yöntemlerin açıköğretim modeli şeklinde, Türk eğitim sisteminde yer almasına ilişkin olarak başlattığı çalışmalar ve 1973 yılında eğitimin yaygınlaştırılması amacıyla hazırladığı Türkiye için Açıköğretim Modeli” projesi YÖK kanunu ve 41 sayılı kanun hükmündeki kararname ile Açıköğretim Fakültesi olarak ülke çapında ve Batı Avrupa’nın 6 ülkesi ile Kuzey Kıbrıs’taki Türkler için uygulamaya konuldu. 1982 yılında yükseköğretim kanunu ile üniversitelerin yeniden düzenlenmesini takiben