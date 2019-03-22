Zeki Aygün Kimdir

Zeki Aygün 22 Temmuz 1953 yılında Kocaeli’ye bağlı Derince’de dünyaya geldi. Yıldız Teknik Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Elektrik bölümünden mezun oldu. Zeki Aygün, çeşitli inşaatlarda elektrik şantiye şefliği ve yardımcılığı, serbest elektrik mühendisliği yaptı.Özel bir şirket kurdu ve bu şirketin Yönetim Kurulu Başkanı olarak görev aldı. MÜSİAD üyeliği yaptı. AK Parti Kocaeli İl Yönetim Kurulu Kurucu Üyeliği, İl Başkan Yardımcılığı ve AK Parti Kocaeli İl Başkanlığı görevlerinde yer aldı. AK Parti MKYK Üyesi’dir. TBMM 24., 25.ve 26. Dönem Kocaeli Milletvekili’dir. Mecliste Çevre Komisyonu üyeliği yaptı. Orta derecede İngilizce bilen Aygün, evli ve üç çocuk babasıdır. Zeki Aygün, 31 Mart 2019'da yapılacak olan yerel seçimlerde AK Parti'nin Kocaeli Derince Belediye Başkan Adayı oldu.