BPazar, Pazaryeri Alışveriş Konseptine Yeni Bir Soluk Getiriyor

Bu haberi okumadan alışveriş yapmayın!

Online Pazaryeri sitelerine bir yenisi daha eklendi, ülkemizde bir elin parmaklarını geçmeyecek kadar olan pazaryeri siteleri arasına hızlıca giriş yapan www.bpazar.com oldukça iddialı.

Pazaryeri siteleri arasında ilk defa milyonlarca üründen istediğinizi kapıda ödeme imkanıyla alma avantajınız var.

“En Doğru Pazar” Sloganıyla Pazaryeri sitelerinin en yenisi ve iddialısı olarak 2017 yılında sektöre giren www.bpazar.com fark yarattığı pazardaki kilit unsurları doğru kullandığı için kısa sürede birçok engeli aştı.

Moda, Teknoloji, Kozmetik ve Kişisel Bakım, Kitap, Müzik, Eğlence, Ev, Yaşam, Ofis, Saat, Mücevher, Takı, Anne ve Çocuk, Otomotiv ve Motosiklet, Spor ve Outdoor gibi onlarca ana kategoride hizmet veren bpazar çok kısa bir süre içerisinde binlerce mağazanın milyonlarca ürününü müşterileriyle buluşturdu ve rakiplerinde olmayan avantajları sağlayarak dikkat çekmeye devam ediyor.

Peki bpazar iki yıl gibi bir sürede bu başarıyı neye borçlu?

Şöyle ki;

Bir pazaryeri e ticaret firmasının faaliyet göstermesi ve işleyişini sürdürmesi için, hem mağaza hem de alıcının avantajlı bir şekilde ticaret yapmasını sağlaması gerekir. bpazar hem alıcıyı hem de satıcıyı platformda tutmak için üç geniş teşvik kullanıyor: mağazalara düşük komisyonla ücretsiz ve limitsiz ürün listeleme imkanı, düşük komisyon oranları ile ürünlerin daha uygun fiyata alıcı bulması ve bunun yanında tüketici haklarını ön planda tutmak.

bpazar'ı tüm diğer rakiplerinden ayıran önemli bir unsur ise, alıcılara milyonlarca üründe kapıda ödemeli ürün alınabilme seçeneğini getirmiş olması, bu kadar çok ürün yelpazesi ile organizasyonu ve takibi çok zor olan bir iş başarmışlar ve kapıda ödemeli pazaryeri sistemine imza atmışlar.

bpazar güvenilir ve en kaliteli ürünleri satan, çözüme yönelik müşteri memnuniyeti sağlayan mağazalarla çalışıyor. bpazar mağaza sözleşmesindeki tüm şartlar müşteriyi korumakta. Örneğin bir mağaza müşteriyi mağdur ederse, ya da ayıplı ürün yollarsa sözleşmesi fesih ediliyor ve müşterinin zararı bpazar tarafından karşılanıyor. Zaten mağazaları çok büyük bir titizlikle seçen bpazar yetkilileri ve siteden alışveriş yapan bpazar müşterileri şu an için işleyişten oldukça memnun.

Bunun yanında bpazar komisyon oranlarının diğer tüm pazaryerlerinden düşük olması ve mağaza ödemelerinin haftalık yapılması da bpazar‘ı rakiplerinden ayırırken alıcıya da daha düşük fiyatlar ile ürünü satın alma olanağı sunmuş oluyor.

Ne diyelim umarız bpazar başladığı gibi devam eder ve nice büyük başarılara imza atar.