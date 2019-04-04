Gaziantep, internette en çok aranan şehir oldu

GAZİANTEP/ SÖZCÜ

Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin tarafından şehrin pozitif gündemini ön plana çıkararak turizmin canlandırılması amacıyla başlatılan “Şimdi Gaziantep'e Gelme Zamanı” ve “Uzaklarda Arama” kampanyaları 2 milyona yakın turisti şehre çekti. UNESCO Yaratıcı Şehirler Ağı'na gastronomi alanında dahil olarak taçlanan, beş antik kente sahip, müzeler şehri Gaziantep; sahip olduğu potansiyeli iyi değerlendirdi. Coğrafi güzellikleri, tarihi, kültürü, düzenlenen uluslararası festivalleriyle dünya çapında adından söz ettirmeyi başardı.

Başarıyla yürütülen kampanyalar, şehrin görünürlüğünü de arttırdı ve özellikle internet aramalarında Gaziantep'i üst sıralara çekti.

Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından 2015 yılında hayata geçirilen ve ülkenin tarihi, turistik ve kültürel zenginliklerini tanıtan Türkiye Kültür Portalı, sosyal medya paylaşımlarında yılın ilk üç ayında en çok ziyaret edilen ilk beş ili açıkladı.

Kültür Portalı ziyaretçi sayısının da geçen yıla oranda yüzde 90'ın üzerinde artarak neredeyse ikiye katlandığı belirtilen açıklamada; Gaziantep, sitenin illere özel bölümünü ziyaret edenlerin en çok aradığı iller listesinde ikinci sıraya yerleşti.

Geride bırakılan 2018 yılının ilk çeyreğinde 30 bin 935 ziyaret alan Gazi Şehir, bu yıl 54 bin 353 ziyaretçi sayısına ulaştı. Bursa'nın ardından en çok ziyaret edilen il olan Gaziantep'i Mersin, Ankara ve Isparta izledi.