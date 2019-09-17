Picasso, İzmir’e geliyor!

İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin resmi sponsor olduğu serginin tanıtımı Arkas Sanat Merkezi’nde düzenlenen basın toplantısıyla yapıldı. Arkas Sanat Merkezi, 18 Eylül 2019 – 5 Ocak 2020 tarihleri arasında Pablo Picasso'nun eserlerine ev sahipliği yapacak. Sanatseverleri İzmir’e getirmesi beklenen serginin ana sponsorluğunu Türk Hava Yolları, resmi sponsorluğunu İzmir Büyükşehir Belediyesi, sergi destekçiliğini ise Allianz üstlendi. Picasso'nun gösteri dünyasını konu aldığı önemli tabloları, tasarladığı kostümler, eskizler, heykeller ve yaşamına dair fotoğraflar serginin odak noktasını oluşturuyor.

SOYER: İZMİR KÜLTÜR VE SANAT ÜRETİM MERKEZİ OLACAK

Toplantıda konuşan İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, “İzmir'de sanatın yedi dalında yeni eserlerin, farklı akımların oluştuğu bir kent iklimi yaratmak istediklerini belirterek, bu serginin İzmir’in kültür-sanat hayatında önemli bir kilometre taşı olacağını söyledi”. Akdeniz ülkelerinin temsilcilerinin yer aldığı Picasso-Méditerranée projesinin kapanışı için İzmir'in tercih edilmesinin çok anlamlı olduğunu söyleyen Tunç Soyer, İzmir’in tarih boyunca birçok yeni fikrin, kültür ve sanatsal faaliyetin vücut bulduğu dünyanın önemli metropollerinden biri olduğunu ifade etti. Temel stratejilerinden birinin İzmir'i, yeniden bir kültür ve sanat üretim merkezi haline getirmek olduğunu dile getiren Başkan Soyer, şunları söyledi:

“Hedefimiz İzmir'de; sanatın yedi dalında yeni eserlerin, farklı akımların oluştuğu bir kent iklimi yaratmak. Bunu yaparken, Anadolu'nun sanata bakışındaki temel sırrı, somutu soyuttan çoğaltma felsefesini esas alacağımızı paylaşmak isterim. Zira dünyaya yön veren sanat eserleri, ancak soyut düşünme kabiliyeti olan toplumların eliyle ortaya çıkabiliyor. Bu sergi ile birlikte bizim Akdeniz çanağında hayata geçirmek istediğimiz çalışmalar doğrulanmış ve güçlenmiş oluyor. Kültür-sanatı tüketen değil birçok ekole ev sahipliği yapan, sanatın yedi dalında üretim yapan, buradan yeni ekollerin doğmasını sağlayacak bir iklim yaratmak istiyoruz. Bu yüzden Arkas Sanat Merkezi’nde açılan Picasso sergisi son derece değerli. İzmir’in kültür sanat tarihinde unutulmaz bir kilometre taşı olacak.”

Arkas Holding Yönetim Kurulu Başkanı Lucien Arkas, bu sergide Picasso’nun farklı sanat dallarında neler yapabileceğinin görüleceğini belirterek, serginin gençlerin eğitimine katkı sağlayacağını söyledi.

İZMİR, AKDENİZ’İN SEMBOL KENTİ

Paris Picasso Müzesi Müdürü Laurent Le Bon, Picasso’nun Atatürk’le aynı yıl doğduğuna dikkat çekerek, “Picasso’nun bütün ihtişamıyla sergilenmesinin zamanıydı. Bu sergide Picasso’yu farklı bir bakışla irdeleyen ve ilk defa sergilenen eserler göreceksiniz. 2 yıl önce başlayan Picasso-Méditerranée projesi kapsamında 70 sergi yaptık. İzmir’de bu sergiyle etkinliği kapatmak sıradan bir olay değil. Akdeniz’in sembol kentlerinden biri varsa o da bütün olumlu özellikleriyle bu da İzmir’dir.” diye konuştu.

‘BAMBAŞKA PİCASSO’

Arkas Sanat Merkezi Sergi Küratörü, Jean Luc Maeso, bu sergiyi gezenlerin bambaşka bir Picasso ile karşılaşacaklarını söyledi. Buchwalter, “Bu sergi İzmir-Fransa arasındaki ilişkilerin ne kadar köklü ve derin olduğunun ispatıdır” dedi.

Arkas Sanat Merkezi Direktörü Müjde Unustası serginin sadece İzmir değil, Türkiye için de önemli bir sergi olduğuna dikkati çekti, projeye katkılarından dolayı Başkan Soyer’e teşekkür etti. DHA