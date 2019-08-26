2. el fiyatına yeni otomobil almak istermisiniz?

“Minimum efor, maksimum oto!” anlayışıyla yola çıkan firma bayiler tarafından satışa sunulan sıfır kilometre otomobillerin güncel fotoğraf ve bilgilerini, tüketicilerle buluşturuyor.

Minoto'nun CEO'su Ferhat Albayrak, ikinci el araçlarda fiyat artışları yaşandığını belirterek, son 1 yılda satışa sunulan sıfır otomobillerde ciddi fırsatlar olduğuna dikkati çekti. Türkiye otomotiv pazarındaki çok satan modellerde belirli bir ikinci el fiyat derinliği ve bandı oluştuğunu ifade eden Ferhat Albayrak, “Buna karşılık, fiyat derinliği olmayan yeni modellere liste fiyatı üzerinden fiyat oluşturulmaya çalışılıyor. Bu durum ise özellikle son 1 yıl içerisinde satışa sunulan otomobil ve hafif ticari araçlarda çok ciddi avantajlar sağlıyor. Şu anda tüketiciler daralan pazarı fırsata çevirip, modeline göre 50-60 bin TL'ye varan hatta kimi modellerde 500 bin TL'ye varan avantajlarla ikinci el fiyatına sıfır araç alabilirler. Bahsettiğimiz avantajları Minoto web sitesinde ve bayileri ziyaret ederek yakından görebilirler” dedi.

Sıfır otomobiller için pazar yeri oluşturduklarının altını çizen Albayrak, “Dünyada temsili fotoğrafla satılan tek ürün otomobil. Bunun dışında her şey internetten gerçek fotoğraflarıyla satılıyor. Sıfır bir otomobil almak isteyen kişi, başlangıçta kimseyle etkileşime geçemiyor. İstediği aracın istediği donanımda hangi bayide veya şehirde olduğunu bilmiyor. Bunun için büyük bir çaba vermek gerekiyor. Minoto, aynı zamanda önemli bir e-ticaret alışkanlığı olan sepet oluşturma görevini de üstleniyor. Yani, Nissan, BMW veya Volkswagen almak isteyenlere SEAT, Fiat, Renault gibi diğer markaları da aynı sayfada gösteriyor”

Avrupa ve Ortadoğu'ya da açılacak

Ferhat Albayrak sözlerini şu şekilde sürdürdü: “Minoto olarak amacımız öncelikle ‘Bayiye gitmenize gerek yok bu araçlar sitemizde var. Karşılaştırın ve karar verdiğiniz aracı gidin bayiden alın' demek. Ayrıca, işin finansal kısmını da oluşturup sektörün tamamen dijitalleşmesinin önündeki engelleri kaldırmayı hedefliyoruz. Gelecekte ise yalnızca Türkiye özelinde de kalmak istemiyoruz. Dünyada yetkili satıcılar noktasında örneği olmayan Minoto'yu, Avrupa ve Ortadoğu'ya yaymak istiyoruz.”