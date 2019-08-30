2020’de İstanbul Park yok!

2020 yılının Formula 1 sezonu yavaş yavaş şekillenmeye başlıyor. F1’in 2020 yılındaki taslak takvimine göre toplam 22 yarış olacak. Bu yıla ek olarak gelen 2 yeni GP’den biri Vietnam’ın başkenti olan Hanoi’de sokak pisti diğer ise Almanya’da bulunan Zandvoort pisti. vietnam için taslakta tarih 5 nisan olarak belirtilmişken Almanya’daki yeni pist için 3 mayıs düşünülüyor.

2020 yılındaki 22 yarışlık takvimde ise ne yazık ki Türkiye yer almadı. İstanbul Park pisti, dünyanın en önemli motorsporları organizasyonunda tekrar yer almak için sıraya girmiş durumda. Ancak önümüzde yer alan pistlerden 2’sinin halihazırda geçilen yarışlar kaldırılmadan takvime eklenmesi işimize yaradı denebilir.

F1 işletmesini alan Amerikalı firma sezondaki yarışların arasına Miami’den bir sokak pisti de eklemek istiyor. Standart olan takvim ise Avusturalya Melbourne’den 15 mart tarihinde başlıyor. Bir sonraki hafta sonu ise Bahreyn’de olan organizasyon bu şekilde 7 hafta boyunca peş peşe devam ediyor. Yani Avusturalya, Bahreyn, Almanya, İspanya, Azerbaycan ve Kanada ülkelerindeki yarışlar ilk yarıyı oluşturuyor. Fransa, Avusturya, Singapur, Rusya, Amerika ve Meksika da peş peşe ikinci yarıyı oluşturuyor.