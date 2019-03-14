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2025 yılına kadar 30 elektrik motorlu model tanıtacaklar

Volkswagen markasının premium otomobil üreticisi Audi, 24 ay içinde 7'si plug-in hybrid, 5'i tam elektrikli olmak üzere 12 yeni model, 2025 yılına kadar da 30 elektrikli otomobil tanıtımı yapacak.

Fatih TAN
16:01 -
Haberler Otomotiv
2025 yılına kadar 30 elektrik motorlu model tanıtacaklar

Audi’nin elektrikli otomobiller ve sürücüsüz otomobil teknolojilerine 14 milyar Euro’luk yatırım yapacak. Audi CEO’su Bram Schot geçen hafta Bloomberg’e yaptığı açıklamada markanın Porsche ile derin bir birliktelik içinde olduğunu ve özellikle Çin otomotiv pazarı için daha fazla odaklanmayı planladığını söylemişti. Bugün Audi yıllık toplantısında açıklanan 2025 yılına kadar çıkacak olan yeni 30 elektrik motorlu model bu durumu özetliyor.

Audi CEO’su Bram Schot

Audi uzun vadeli dönemde elektrikli otomobillerden yüzde 9-11 aralığında kâr etmeyi hedefliyor. Yeni yazılım, pil ve şarj ünitesi teknolojileri sayesinde elektrikli otomobil teknolojisinin maliyetleri azaldığında bu kârlılığında çok zor olmadığını düşünebilirsiniz.

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