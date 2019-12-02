Artık 2. el otomobil piyasasında ‘her şey dahil’ konsepti var!

Sıfır otomobil pazarı 2019’un ilk 10 ayında geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre yüzde yüzde 29 oranında daralırken, 2’nci el otomobil piyasası cazibesini korudu. Otostat, dağınık ve elverişsiz koşullarda yürütülen 2’nci el otomobil ticaretini organize bir proje çatısı altında topluyor. Otostat yatırımcıları, yasa gereği Aralık ayından itibaren noter satışlarında galerici esnafına şart koşulacak iş yeri açma ruhsatına sahip oluyor. İstanbul Sancaktepe’de TEM Otoyolu’nun hemen yanında bulunan kompleksteki 350 dükkanın 190’i hazır duruma geldi.

‘HER ŞEY DAHİL’ 2. EL OTOMOBİLE UYGULANIYOR

Otostat, ticaretini daha kârlı ve modern koşullara taşıyan herkesin kazanacağı bir ekosistem niteliği taşıyor. Galerici esnafı, geliştirilen ortak stok programıyla birlikte birbirlerinin stoklarına erişerek güç birliği yapabilecek. Böylece müşteriler geniş bir ürün çeşitliliğinin sahibi olurken, esnaf da kazancını artıracak. Avrupa Yakası’nda benzer konseptlerin faaliyete geçmesinin ardından, Anadolu Yakası’ndaki oluşan ihtiyaca Otostat ile cevap verdiklerini söyleyen Alp Gülan, “Kompleksin içerisinde sıfır araç bayisi de bulunuyor. İstatistiklere göre sıfır araç satışı yapan bir otomobil bayisine ayda ortalama 1000 ziyaretçi geliyor. Bu trafiğin yüzde 50’sinin 2’nci el otomobile yöneldiğini düşünürsek, burada galericilere ekstra bir ticaret hacmi sağladığımızı söylemek mümkün” ifadelerini kullandı.

İLK İHALEYE YOĞUN İLGİ

Otostat’ın müşterilerine ve galerici esnafa hizmetler arasında projenin en üst katında yer alan Türkiye’nin en büyük araç kiralama firmalarının stoklarına ve satış ofislerine direkt ve öncelikli imkânı da yer alıyor. Global markalar tarafından kompleks içerisinde düzenlenecek araç müzayedelerine de öncelikli katılım fırsatı da sağlanıyor. Geçtiğimiz günlerde Borusan İhale tarafından düzenlenen 50 araçlık 2’nci el ihalesi, Otostat’ta gerçekleştirdi. Araçların 50 adeti esnaflar tarafından satın alındı. Otostat'taki bir sonraki araç ihalesi 5 Aralık 2019 tarihinde gerçekleştirilecek.