Audi’den yeni e-scooter konsepti

Keyif için binmenin yanında, metropollerde ulaşım için de tasarlanan Audi e-scooter konsepti, sadece 20 kilogram ağırlığında… Kolayca katlanarak, otomobilde, trende veya otobüste taşınabilen e-scooter, tekerlekli bavul gibi de çekilebiliyor. Kaykayın dinamikliğini, scooter'ın dengesi ile buluşturan e-scooter'da, dönüşler kullanıcıların vücudunun ağırlığını dönmek istediği yöne çevirmesiyle gerçekleşiyor.

Audi e-scooter'da batarya ve elektronik sistem gidonda yer alıyor. e-scooter'ın gazı ve freni de yine gidonda bulunuyor. Önde bulunan LED farların yanında, arkasında fren lambasının da bulunduğu aracın bluetooth bağlantısı da hırsızlığa karşı önlem olmanın yanında, sürüş profili oluşturmaya da yarıyor.

Tam şarj ile 20 kilometre menzili olan ve saatte 20 kilometre hıza çıkabilen Audi e-scooter, 2020 yılında seri olarak üretilmeye başlanacak.