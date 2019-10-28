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Ayhancan Güven’den bir şampiyonluk daha

T.C. Gençlik ve Spor Bakanlığı, Spor Toto, Türkiye Otomobil Sporları Federasyonu (TOSFED) ve Pierre Martinet desteğinde Porsche Süper Kupa’da ülkemizi temsil eden 21 yaşındaki milli sporcu Ayhancan Güven, Meksika’da koşulan serinin son iki yarışını ikincilikle tamamlayarak, 2019 sezonunu şampiyona genel klasmanında ikinci ve çaylak şampiyonu olarak tamamladı.

Sozcu.com.tr
09:18 -
Haberler Otomotiv
Ayhancan Güven’den bir şampiyonluk daha

FIA Dünya Formula 1 Şampiyonası yarışları öncesinde destek serisi olarak gerçekleştirilen şampiyonanın 27 yıllık tarihinde ‘ilk sezonunda ikinci bitiren ilk pilot' olmayı başaran temsilcimiz, bu başarıları ile Türk otomobil sporları tarihine bir kez daha adını yazdırmayı başardı.

01-03 Kasım tarihlerinde İtalya Roma'da düzenlenecek olan ‘FIA Motorsport Games Uluslar Kupası'nda Salih Yoluç ile birlikte ülkemizi temsil edecek olan genç temsilcimiz, geçtiğimiz kazandıkları ülkeler kupasını bir kez daha Türkiye’ye kazandırmayı hedefliyor.

Dünya Gençlik ve Spor Bakanlığı İtalya Meksika otomobil Porsche Roma Türkiye
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