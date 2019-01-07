Bir Lamborghini’nin geleceği son nokta: Huracan EVO!

Lamborgihini, Huracan EVO'yu tanıttı. Huracan EVO, standart Huracan'a göre yeni teknolojilere, yeni tasarımlı tamponlara ve yeni aerodinamik unsurlara sahip. Yeni model, Huracan Performante'nin performansına ve V10 motoruna sahip!

Huracan EVO’ya dışarıdan baktığınızda yeni tasarımlı jantlar ve tamponlar dikkat çekiyor. Otomobilin özellikle rüzgara karşı direncini azaltıp, motorun sıcaklığını daha normal seviyelerde tutmaya çalışan bu aerodinamik unsurların ekstra bir özelliği de otomobili daha fazla yere basması.

Aracın arkasına geçtiğinizde ise tamponun biraz daha yüksek olarak konumlandığını ve egzozlarında orta bölümde(Performante’deki gibi) olduğunu görüyorsunuz. Tüm bunlara ek olarak Huracan EVO, standart Huracan’dan “ducktail” tarzı motor kapağı üzeri spoyleriyle ayrılıyor.

Huracan EVO’nun dışarıdan belli olan bu farklılıkları, sürüş dinamikleriyle ilgili olan teknolojik yeniliklerle de desteklenmiş. Yeniden tasarlanmış olan tork yönlendirme sistemi sayesinde otomobilin dört tekerlekten olan çekiş sistemi işleri bir üst seviyeye çıkartmış. Lamborghini Dinamica Veicolo Intergrada(LDVI) diye adlandırılan bu sistem, Huracan EVO’nun tüm dinamik sistemlerine erişimini ve mükemmel sürüş imkanını sağlıyor.

Enhanced Lamborghini Dynamic Steering (LDS) sistemi ise düşük hızlarda dönülen virajlarda direksiyon hassasiyetini arttırken, yüksek hızlarda maksimum dengeyi sağlamak adına arka tekerlekleri de yönlendiriyor, özellikle en ağrı koşullarda fren yapıldığında!

Huracan EVO’da 5.2 litrelik V10 ünite yer alıyor. Bu motor standart versiyona göre daha hafif olan egzoz sitemiyle donatılmış. 640 beygir güç ve 600 Nm tork üreten bu motor otomobili 0’dan 100 km/s hıza 2.9 saniyede, 0’dan 200 km/s hıza ise 9.0 saniyede ulaştırıyor. Ayrıca 1422 kg ağırlığında olan bu otomobilin beygir başına kilogram oranı da 2.22 kg/hp oluyor.

Huracan EVO’nun içindeki farklılıklar ise otomobilin multimedya ekranıyla başlıyor. 8.4 inç boyutunda olan multimedya ekranı konsolun orasında, Start butonunu hemen üzerinde konumlandırılmış. Otomobilin koltuk ayarları, iklimlendirme sistemi, LDVI bilgilendirme ekranı bu ekranın bağlı olduğu multimedya sistemi içine yerleştirilmiş.Bunlara ek olarak da sistem navigasyon, Apple CarPlay, Android Auto, web radyo ve video oynatıcı özelliklerine sahip.

Lamborghini, Huracan EVO’nun gövdesini “Arancio Xanto” rengiyle lanse etti. Ayrıca otomobilin görsellerinde kullanılan jantlar ise 20 inç boyutunda. İç mekanda bolca alkantara deriye yer verilirken, yeni sportif trimlerin de olacağından bahsediliyor. Eğer isteyen olursa Lamborghini, Huracan EVO’nun iç mekanında karbon fiber detaylara da oldukça yer vereceğini söylüyor. Otomobil 2019 yılının ilk çeyreğinden sonra Avrupa yollarında görülebilecek.