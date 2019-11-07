Bu otomobil km’de 12 kuruş yakıyor!

Elektrikli araca geçiş sürecini başlatan Citroën, LEV (Düşük Emisyonlu Araç – Low Emission Vehicle) tipi araçları pazardaki tüm segmentlere yaymayı ve olabildiğince geniş kitlelere ulaştırmayı hedefliyor. Marka, Berlingo Electric, C-Zero ve dört kişiye üstü açık bir sürüş sunan E-MEHARI gibi örneklerle başlattığı süreci Yeni C5 Aircross SUV Hybrid ile hayata geçiriyor.

Citroën, 2023 yılına kadar ürün gamının yüzde 80'inin ve 2025 yılına kadar ise ürün gamının tamamının elektrik destekli olmasını hedefliyor. Yeni C5 Aircross SUV Hybrid ise markanın yeni ürün stratejisinin ilk şarj edilebilir hibrit modeli olarak öne çıkıyor. C5 Aircross SUV ile başlamak üzere bundan sonra satışa sunulan her yeni Citroën modelinin bir elektrik destekli versiyonu olacak.

HEM EKONOMİK HEM DE DİNAMİK

PSA Grubu’nun diğer ürünlerinde de kullanımına şahit olduğumuz 1.6 THP 180 hp’lik ünite C5’in hibrit versiyonunda da kullanılmış. Motor ile şanzımanın arasına entegre edilen elektromotor ise 80 kW güç üretiyor. İlk hareket anından itibaren 320 Nm tork kullanıma sunulan sistem toplamda 225 HP güç üretiyor. Güç hibrit sistem için optimize edilen ë-EAT8 otomatik şanzıman tarafından tekerleklere aktarılıyor.

Hibrit üründe kullanılan eEAT8 şanzıman standart versiyona göre çok plakalı ıslak kavramaya sahip. Böylece daha fazla tork gücüne dayanabilen şanzıman gücü aktarma görevinide daha doğrusal ve sarsıntısız biçimde yerine getirebiliyor. Şanzımanın Brake özelliği sürücünün ayağını gazdan çekmesiyle araca fren yaptırıyor, böylece kinetik enerji statik hale getirilerek şarj ediliyor.

ORTALAMA 4 SAATTE ŞARJ OLUYOR 8 YIL BATARYA GARANTİSİ SUNULUYOR

Elektromotoru 13,2 kWh kapasiteli yüksek voltajlı 200 V lityum-iyon batarya besliyor. 135 km/s hıza kadar çalışan sistem 50 km'ye kadar tamamen elektrikli bir sürüş sunuyor. Dolayısıyla sürücü ev ve iş yerinde gerekli şarj imkânlarının da olması halinde hafta boyunca benzinli motoru hiç kullanmadan ev-iş-ev arasındaki yolculuklarını gerçekleştirebiliyor. 32 A Wall Box ve opsiyon olarak sunulan 7,4 kW şarj ile 2 saatten kısa bir sürede tamamlanabilen şarj süresi, Green'up Legrand 14 A soket ve 3,7 kW şarj ile 4 saat, standart 8 A yerel priz ve 3,7 kW şarj ile ise 7 saat oluyor. Sistem bataryaları şarj kapasitesinin yüzde 70'i için 160.000 km'ye kadar veya 8 yıl garanti ile sunuluyor.

2020 YILININ ORTASINDA TÜRKİYE’DE…

WLTP normuna göre 1,7 lt/100 km yakıt tüketimi ve yine WLTP normuna göre 39 gr/km emisyon değeri ile son derece tutumlu ve çevreci bir yapı sergileyen Yeni C5 Aircross SUV Hybrid, 2020 yılının ilk yarısı sonunda kullanıcıları ile buluşacak.

Citroën CEO'su Linda Jackson yapmış olduğu değerlendirmede: “Elektrikli araç stratejimizin ilk hamlesini temsil eden Yeni C5 Aircross SUV Hybrid modelimizi tanıtmaktan gurur duyuyoruz. Citroën'in teknoloji alanındaki amiral gemisi olan bu otomobil günlük kullanımda elektrikli veya ihtiyaç halinde benzinli motor seçeneği ve konforlu yapısıyla çok yönlü bir kullanım sunuyor.” dedi.