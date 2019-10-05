CarNext’ten 750 TL’lik hediye yakıt!

CarNext, Ekim ayında Süper Cumartesi (Super Saturdays) kampanyası ile CarNext showroomlarından 5, 12, 19 veya 26 Ekim tarihlerinde beğendiği aracı satın alacak olanlara 750 TL'lik yakıt kartı hediye ediyor. Kampanya; İstanbul ve İzmir'de faaliyet gösteren CarNext.com showroomlarını Ekim ayı boyunca Cumartesi günleri ziyaret edip, araç satın alan ya da o gün satın alma işlemlerini başlatan tüm müşterilere sunuluyor.

CarNext’ten aracını seç showrooma gelsin!

Sunulan tüm ikinci el araçların tüm bakım geçmişi ve bilgilerinin şeffaf bir şekilde yer aldığı CarNext, 14 gün içerisinde iade garantisi ve herkes için sabit fiyat sunmasıyla ikinci ele yepyeni bir soluk getiriyor. Bununla beraber CarNext üzerinden beğendiği bir aracı yakından görmek isteyen kullanıcılar, İstanbul veya İzmir'deki showroomlara ilgilendikleri aracın transfer edilmesini isteyebiliyor. Öte yandan stokta bulunmayan bir ikinci el araç için CarNext internet sitesi üzerinden talep oluşturulup, araç stoklara girdiği anda da doğrudan bildirim alınabiliyor.

