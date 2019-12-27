Dünden bugüne yerli otomobil!

Bugün Cumhurbaşkanı, o dönem başbakan olan Recep Tayyip Erdoğan, 2011 yılının Ocak ayında düzenlenen TÜSİAD İstişare Konseyi toplantısında katılım gösteren tüm iş insanlarına yüzde 100 yerli otomobil markası geliştirilmesi talebinde bulunmuş ve bu süreci başlatmıştı. Hatta Erdoğan, yerli otomobil projesi çağrısında bulunurken “Yok mu bu ülkede yüzde 100 yerli otomobil üretecek ‘Babayiğit'” demişti.

Bunun haricinde dönemin Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Nihat Ergün konuyla alakalı otomotiv endüstrisinin Türkiye için çok önemli olduğunu vurgulayarak, “Bunun için gereken desteği gereken teşvik mekanizmalarını da oluşturuyoruz. Bunu sektörle de değişik zamanlarda bir araya geldiğimizde ifade ettik. Sektörden bu konularda sıcak mesajlar da almıştık. Bu sıcak mesajları yavaş yavaş somutlaşmaya dönüştüğünü görmekten de memnuniyet duyuyoruz.” açıklamasında bulunmuştu.

2015 yılında Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı görevini yapan Fikri Işık, TÜBİTAK’ın Saab firmasından alt yapısını satın alarak Türkiye’ye getirdiği Cadillac markalı otomobillerin kamuflajlı görüntüsünü yerli otomobil adı altında paylaştı. Bu yatırımın Türkiye’ye bedeli 40 milyon euro olarak tarihe geçti. İsveç’ten getirilen bu prototip adlı araçlar Türkiye’de o günden bu yana en büyük tartışmayı yaratmış konular arasında…

Günümüze geldiğimizde ise TÜBİTAK’ın bu projeyle alakalı yaptığı bir açıklama halen bulunmuyor.

2015 – 2016 yıllarında yerli otomobille alakalı en iddialı açıklamalardan biri de 2019 yılı Cenevre Otomobil Fuarı’nda sergilenecek olmasıydı. Ancak geçen yıl yapılan fuarda ne yazık ki Türkiye’nin otomobili yoktu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan Kasım 2017’de, “Türkiye’nin Otomobili Ortak Girişim Grubu Tanıtım Toplantısı”nda yaptığı konuşmada, Türkiye’nin otomobilini yapacak Ortak Girişim Grubu’nda Anadolu Grubu, BMC, Kıraça Holding, Turkcell Grubu ve Zorlu Holding’in bulunduğunu açıkladı.

Bu dev firmalar arasında hisse dağılımı ise yüzde 19 olarak Anadolu Grubu, BMC, Kök Grubu, Turkcell ve Zorlu Holding’e verildi. Geriye kalan yüzde 5’lik pay ise Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nin payı olarak kabul edildi.

Dönemin Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü, “Türkiye'nin Otomobili Projesi'nin, Türkiye'nin teknolojik atılımına liderlik yapacağını ve diğer tüm sektörler için bir teknoloji platformu vazifesi göreceğini” şeklinde bir açıklamada bulunmuş ve “Ortak Girişim Grubu tarafından finansal ve mali analiz çalışmalarını ve Şirketleşme sürecine ilişkin işlemleri tamamladık. Şirketin yol haritasını belirledik ve Genel Müdürümüzün atamasını gerçekleştirdik. Kendisine yeni görevinde başarılar dilerim.” açıklamasını yapmıştı.

Bu adımdan sonra somut çalışmalara başlanan Türkiye’nin Otomobili projesinde 1 Eylül 2018’de Bosch’un otomotiv bölümünde üst düzey görevde olan Gürcan Karakaş CEO olarak işe başladı.

2018 yılı Eylül ayından sonra TOGG ile alakalı somut açıklamaların olmamasından dolayı Cumhurbaşkanı Erdoğan tekrar bir toplantıda konu hakkında grubu sıkıştırmış, “Yerli otomobilde biraz gevşeme var. Bizi oyalamasınlar gerekirse yabancı yatırımcılarla da görüşürüz.” açıklamasında bulunmuştu. Bu açıklamayla birlikte projeyle alakalı bilgiler medyayla paylaşılmaya başlandı.

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2019 yılı Ağustos ayında Türkiye’nin Otomobil Girişimi Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, TOGG Yönetim Kurulu Toplantısı’nın Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank’ın katılımıyla gerçekleştirildiğini belirterek, “Yıl sonunda halkımızın beğenisine sunacağımız prototipimizin ilk modelini inceledik.” ifadesini kullandı ve üzeri örtülü küçük ölçekte bir otomobil maketiyle fotoğraf paylaşımında bulundu.

2019 yılı Eylül ayında dönemin Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, belirli bir gazeteci grubuyla yerli otomobili inceledikleri bir görseli sosyal medya hesabından paylaştı. Bu paylaşım sosyal medya ve otomotiv basını gündeminde ilk sıraya kadar çıktı. Özellikle o toplantıda yer alan gazetecilerin otomobille alakalarının ne kadar olduğu sorgulandı!

2019 yılının son çeyreğine geldiğimizde ise yerli otomobilin Aralık ayı içerisinde tanıtılacağı ve tasarımının ünlü bir otomobil tasarım firması olan Pininfarina tarafından yapıldığı açıklandı. Pininfarina’nın daha önceden farklı markalar için tasarladığı elektrikli SUV modelleri yerli otonun tasarımı hakkında tahminler yapılmasına yol açtı.

Türkiye’nin otomobiliyle alakalı son bir hafta içinde paylaşımlarda bulunan TOGG ise öncelikle aracın farlarının yer aldığı bir görüntüyü sosyal medyada paylaştı. Bir sonraki gün ise aracın daha fazla silüetinin anlaşılabileceği bir görüntüyü internete servis ettiler. Bu paylaşımda en çok dikkat çeken şey aracın ön panjurundaki “lale” detayları oldu.

Tanıtımdan bir gün önce ise TOGG sosyal medya hesabından aracın güç aktarımının ve pillerinin yer aldığı bir animasyonu paylaştı. Saat 14.30’da olan bu paylaşımdan tam 23 dakika sonra yani 14.53’te otomobilin içini gösteren bir paylaşım yapıldı. Arından hesaptan saat 19.23’te bir paylaşım daha yapıldı!

Yerli otomobilin prototiplerinin Türkiye’ye gelmesi ve tanıtıma hazır olduğu son günlerde yapılan resmi açıklamalarla biliniyor. Otomobil, 27 Aralık 2019 Cuma günü TOGG’un Gebze’de yer alan merkezinde yapılacak organizasyonla tanıtılacak. Yerli otomobil ilk etapta tam elektrikli ve C-SUV segmentinde bir araç olacak.

Tanıtımdan sonra hemen üretime geçmeyecek olan yerli otonun üretime başlama tarihi ise 2022 yılı olarak belirtiliyor. Tüketicilerin SUV’ye olan ilgisi ve otomotiv pazarlarında bu tarz otomobillerin tercih edilmesi yerli otomobilin de SUV olmasını sağladı. Ayrıca dünya genelinde 2023 yılında birçok marka ya tam elektrikli ya da elektrik motoru bulunan araçlar üreteceği için yerli otonun da onlarla rekabet edebilecek teknolojide olması göz önünde bulunduruldu. Bu yüzden yerli otomobil sadece elektrik motoruyla üretilecek.