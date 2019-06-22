Elektrik motorlu klasikler

Aston Martin DB6 MK2 Volante

İngilizlerin spor otomobil anlayışını yansıtan en önemli markalardan biri olan Aston Martin’in 1970 model otomobili olan DB6 elektrik teknolojisiyle buluştu. Oldukça nadir bulunan bu otomobilin elektrik motoruyla buluşması sonucu 4 litrelik 6 silindirli motoru ortadan kalkmış. 300 beygir güç üreten bu motorun yerine 100 beygir güç üreten elektrik motoru gelmiş. Rejeneratif fren sistemi bulunan DB6’nın tam şarjla menzili ise 320 km…

Ford Mustang

Aslında bu otomobilin sadece dışı Mustang, logoları bile değil… İngiliz Charge Cars tarafından Goodwood Festival of Speed’te ortaya çıkan otomobil 64 kWh’lık batarya paketine sahip. Bu sayede 536 beygir güç ve 1200 Nm tork üretebilen otomobil, Mustang’ın orijinal motorundan daha güçlü bir yapıda! 0’dan 100 km/s hıza 3.9 saniyede ulaşan aracın maksimum hızı ise 240 km/s. Ayrıca tam şarjla sunduğu menzili ise 322 kilometre. Charge Cars bu otomobilden 499 adet üretmeyi planlıyor. Otomobilin satış fiyatının ise 300 bin sterlin olacağı söylenenler arasında…

Volkswagen Beetle

Alman otomotiv devinin ilk modellerinden biri olan Beetle, o dönemde sunduğu kolay kullanımı ve erişilebilirliğiyle dünya genelinde toplamda 21 milyon adetten fazla sattı. Haberimize konu olan Beetle ise alıştığımız hava soğutmalı otomobil değil. O bir elektrikli! İngiltere’de “Electric Cars Classic” isimli bir ekip tarafından hazırlanan bu otomobil 71 beygir güç üreten elektrik motoruna sahip. 160 km gibi günümüz elektrikli otomobilleri kadar menzile de sahip olan bu araçta 21 kWh’lik bataryalar kullanılmış.

Fiat 500

İtalyan markanın en önemli ve günümüzde de üretilen modeli olan 500’de Electric Cars Classic tarafından elektrik motorlu bir otomobile çevrilmiş. 1950’li yıllarda piyasaya çıkan otomobil içten yanmalı motora sahipti. Elektrik motorlu 500 11 kWh’lik bataryalara sahip. Bu sayesde de 47 beygir güç üretiyor. Tam şarjla 75-120 km aralığında mesafe katedebiliyor.

Volkswagen Camper Minibüs

Otomotiv tarihinin en önemli modellerinden biri olan, Volkswagen Transporter’ın atası Camper da nasibine düşeni almış. 71 beygirlik elektrik motoruyla donatılan otomobilin 36 kWh’lik batarya paketleri var. Bu sayede 160 km menzile sahip. Ekstra olarak vakumlu fren sistemi, elektrik motorlu direksiyon ve klima entegre edilmiş.

Porsche 911

Arkadan motorlu spor otomobil kavramını dünyada en iyi biçimde uygulayan marka Porsche’nin efsane modeli 911 de İngiliz ekip tarafından elektrik motoruna kavuşmuş. Otomobilde 54 kWh’lık bataryalar bulunuyor. Bu sayede 130 beygir güç üreten otomobil tam 320 km menzile sahip! Klima, led farlar, gelişmiş fren ve süspansiyon sistemi elektrik motoruyla gelen bonuslar olmuş!

Range Rover

İngiliz otomotiv endüstrisinin en önemli markalarından biri olan Land Rover’ın efsane Range Rover modeline uygulanan elektrik motoru sayesinde araç temiz teknolojiye kavuşmuş. 80 kWh’lik pil paketleri sayesinde otomobil 130 beygir güç üretiyor ve 320 km’ye kadar gidebilme imkanını kullanıcısına sunuyor. Klima, led teknolojili farlar, modern fren teknolojileri ve yokuş iniş programı yeni nesil elektrik motoruyla birlikte aracın kazandığı önemli özelliklerden…