En çok satan otomobillerin değer kaybı ne kadar?

Kasım ayının gelmesiyle birlikte Ekim ayı otomobil ve hafif ticari araç satış rakamları açıklandı. Pazar geçen yıla göre yüzde 32’lik daralmayla ilk 10 ayı tamamlamış durumda. 2018’in satışlarda en dip yaptığı ay olan Ekim’e göre yüzde 100’ün üzerinde pazar artış gösterse de işlerin iyi gittiği dönem olan 2017 Ekim ayına göre hala yüzde 45 kötü durumda…

İLGİLİ HABER 10 ayda daralma yüzde 32!

Bu sıkıntılı süreçte markalar satış adetlerini artırmak için ellerinden geleni yapıyor. Bütün bir yıl boyunca devletin vergi indirimlerine kampanyalarıyla destek verdiler, tüketicinin finansal sorunlarını çözmek için yeni yöntemler geliştirdiler. İlk 10 ayda en çok satan 10 otomobil ise Fiat Egea 36988, Renault Clio 21414, Renault Megane 16427, Toyota Corolla 15313, Honda Civic 12970, Volkswagen Passat 11311, Volkswagen Golf 7158, Nissan Qashqai 7047, Peugeot 3008 6774 ve Skoda Octavia 6110 adet olarak sıralanmış durumda.

İşte bu otomobillerin bir sene ve 25 bin km sonraki değer kayıpları…

Tabloyu incelediğinizde en çok değer kaybeden otomobilin yüzde 34 ile Volkswagen Golf olduğunu görüyorsunuz. En az değer kaybeden otomobil ise yüzde 11 ile Passat. Bu yüzden VW Passat’a olan ilgi bu denli yüksek…

Türkiye’nin en çok satan otomobili olan Fiat Egea Sedan ise bir yıl içerisinde yüzde 22’lik değer kaybına uğruyor.