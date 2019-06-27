Fiat’ta aksesuar kampanyası!

Fiat, otomobil severlere en uygun fırsatları sunmaya devam ediyor. 500 ailesinin ikonik tarzını zengin ve renkli aksesuarlar ile tamamlıyor. Kampanyada; 2018 model yılı 500X SUV ve 500L modelleri için, işçilik bedeli hariç 1500 TL'lik aksesuar alımlarında araç bedelinde yüzde 10 oranında indirim fırsatı sunuluyor. Ayrıca 500L ve 500X SUV modelleri ile Egea model ailesinin otomatik şanzımanlı versiyonları, manuel vites fiyatından satın alınabiliyor. Kredi kampanyasında 500X SUV ve 500L 48 bin TL 12 ay yüzde 0,99% faizli kredi ile Egea ailesinin dizel üyeleri ise 24 bin TL için 12 ay vadeli yüzde 0.99 faizli kredi ile satın alınabiliyor.

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