Finlandiya Rallisi’nde zaferin adı TOYOTA GAZOO Racing!

Ott Tänak geçen yıl olduğu gibi bu yıl da Finlandiya Rallisi'nden zaferle ayrılırken, şampiyonluk yolunda emin adımlarla ilerliyor. Ev sahibi pilot Jari-Matti Latvala ise aldığı üçüncülükle, Finlandiya Rallisi'nde Finlilerin podyumda yer alma geleneğini devam ettirdi. Toyota GAZOO yarış takımı 2017 yılından bu yana her yıl iki yarışçısıyla Finlandiya'da podyumda yer alıyor.

Rallinin 23 etaptan oluşan, 307,5 kilometre uzunluğundaki dokuzuncu mücadelesini, 2 saat 30 dakika 40.3 saniyede tamamlayan Tänak, bu sezon 4, kariyerinin ise 10'uncu zaferine ulaştı. Liderin 33.2 saniye arkasındaki bir diğer Toyota Gazoo pilotu Jari-Matti Latvala ise 3’üncülüğü elde etti. Puanını 180’e çıkaran Tanak, pilotlar klasmanındaki liderliğini sürdürüyor. Ott Tänak, bu galibiyetle beraber, büyük heyecana sahne olan Power Stage etabını kazanıp fazladan puanların da sahibi oldu.

Toyota GAZOO Racing Takım Kaptanı Tommi Mäkinen Finlandiya Rallisi ile ilgili olarak yaptığı açıklamada şunları söyledi; “Adeta evimiz olan Finlandiya'da harika sonuçlar elde etmeye devam ediyoruz. Üst üste üç yıldır burada galibiyet almak bizim için çok önemli bir sonuç. Ott Tänak şu anda performansının zirvesinde ve otomobilimizin performansıyla birleştiğinde, bu bizi durdurulamaz kılıyor. Ott, bu birincilikle sürücüler sıralaması için oldukça avantajlı bir konuma geldi. Umarım bundan sonraki yarışlarda da böyle devam ederiz.”

WRC’nin 10. ayağı, 22-25 Ağustos tarihlerinde Almanya’da düzenlenecek.