Ford 360 bin aracını geri çağırıyor!

Markadan yapılan açıklamaya göre Explorer model orta ölçekli SUV araçların koltuklarının çerçevesindeki keskinlikten 31 kişi yaralandı. Bu sebepten dolayı marka yaklaşık 360 bin aracını geri çağırma kararı aldı.

Sadece 2017 model Explorer model araçlar için yapılan geri çağırma operasyonu sadece elektrikli koltuklu modeller için geçerli. Bu durumdan etkilenen araçların 311 bin 907 adedi Amerika’da bulunurken 23 bin 380 adedi Kanada’da ve 3 bin 45 adedi Meksika’da bulunuyor. Geri çağrılan otomobillerin tümü Şikago üretim tesisinde 13 şubat 2016 ile 25 ekim 2017 tarihleri arasında üretilmiş.