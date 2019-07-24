Gerçekten ‘premium’ markalarla yarışabilir mi?

Ford markasının Avrupa’daki SUV pazarının büyümesiyle birlikte pazara sunduğu modeli olan Kuga ile ilk defa 2008 yılında tanıştık. O günden bu yana otomobil bir makyaj ve bir kasa değişimi geçirdi. Günümüzde ise en yeni Kuga henüz Türkiye’de satışa sunulmadı. Ancak 2017 yılında makyajlanan modelin en donanımlı versiyonu olan Vignale’yi kullanma fırsatı buldum.

Test aracımız olan Kuga Vignale’yi dışarıdan gördüğünüzde otomobilin gövde rengi hemen dikkatinizi çekiyor. Özellikle bayan kullanıcılar açısından bu renk oldukça başarılı. Ayrıca Kuga’nın farkı sadece renginde de değil.

Vignale donanımı sayesinde otomobilin gövdesinde bulunan ve gövde renginden farklı olan tüm detaylar gövde ile ya aynı renkte ya da aynı renk tonunda. Bunun haricinde motor ızgarası gibi aracın ilk gözünüze çarpan detayında kullanılan krom çıta ve ızgara yapısı da standart versiyondan farklı.

Otomobilin yan tarafında ise dikkat çeken en önemli parçalardan biri krom kaplanmış olan 19 inç boyutundaki jantlar.

Yan profilde ayrıca ön çamurluktaki solungaçlar ve Vignale logoları da donanımın getirdiği detaylar.

Kuga’nın arkasında ise en büyük farklılık bagaj kapağının altında yer alan krom çıta, bagaj kapağının tam ortasında yer alan Vignale logosu ve çift egzoz çıkışının bulunduğu gövde renginde olan egzoz difüzörü.

Gelelim Kuga’nın boyutlarına. Otomobil kompakt sınıf bir SUV olduğu için 4531 mm uzunluğunda, 1838 mm genişliğinde ve 1703 mm yüksekliğinde. Aracın boş ağırlığı 1605 kg iken bagaj hacmi de en az 456 litre olarak belirtilmiş.

Kuga’nın içine göz attığınızda ise karşınıza her yeri deri kaplı bir kabin çıkıyor. Özel olarak hazırlanmış koltuk döşemeleri, deri kaplı direksiyon simidi ve ön konsol bu konuda Ford’un bonkörlüğünü resmen gözler önüne sermiş.

Ön konsolun ortasında markanın SYNC3 yazılım sistemine sahip olan multimedya ekranı yer alıyor. Bu ekran üzerinden Sony marka ses sistemine, navigasyona, otomobile bağlı olan akıllı telefonunuza ve ses dosyası yüklü harici cihazlarınıza erişebiliyorsunuz.

Mulitmedya sisteminin hemen altında ise bir düğme kalabalığı göreceksiniz. Burası aracın içindeki havayı ayarlayabileceğiniz klima kontrol ünitesi. Onunda hemen altında aracın kendi kendine park sistemini, start&stop özelliğini ve bagaj kapağını otomatik olarak açabileceğiniz düğmelerin bulunduğu bölüm var.

Kuga’nın direksiyonu deri kaplaması haricinde Ford’un diğer modellerinden tanıdığımız direksiyonu.

Otomobilin motoru çalıştır düğmesine bastığınızda ise kulaklarınıza dizel motorun titreşimli sesi geliyor. Bu sesi duymak için oldukça sessiz bir yerde olmanızın gerektiğini de belirtmeliyim.Çünkü Vignale donanımlı Kuga’nın motor, yol ve rüzgar sesi yalıtımı bir sınıf öteye taşınmış.

1.5 litrelik dizel motor 120 beygir güç ve 270 Nm tork üretiyor. Otomobilin gücü aktarma görevini ise 6 ileri PowerShift şanzıman yerine getiriyor. Bu şanzımanı direksiyon arkasındaki kulakçıklardan da kontrol edebiliyorsunuz.

Otomobili kullandığım yaklaşık 300 km’lik şehir içi sürüş zamanımda 8.1 lt / 100 km gibi bir yakıt tüketiminin gösterge tablosunda yazdığını size belirtmeliyim. Ancak bu değeri daha fazla ekonomik sürüş tekniğiyle aşağıya çekebilirsiniz.

Sürüş esnasında Kuga size hep daha fazla gitmek istediğini gösteriyor. Gaza az bassanız bile aracın gidişi sanki daha fazla basmışsınız gibi oluyor. Ancak otomobille geçireceğiniz belirli bir süre sonrasında bu hassas gaz pedalına alışıyorsunuz. Viteslerin üst devirlerde değiştirilmesine ise direksiyonda yer alan vites kulakçıklarından müdahale edebiliyorsunuz.

Otomobil ülkemizde Vignale donanımıyla hem dizel hem de benzinli motor seçenekleriyle satın alınabiliyor. 1.5 EcoBoost benzinli ve 1.5 TDCi dizel motorlu Kuga Vignale modelleri 309 bin 200 TL’den satılırken, 2 litre dizel motorlu Kuga Vignale 460 bin 900 TL’den satılıyor.

Kuga, Vignale donanımıyla standart versiyondan tamamen ayrılmış. Ancak aradaki 40-50 bin TL’lik fark tüketicinin fikrini kolayca değiştirebilir.