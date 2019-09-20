İkinci el araç için ilk adres internet!

Toplam 23 bin 250 kişinin katıldığı 25 Temmuz 23 Ağustos tarihleri arasında geçrekleştirilen araştırma sonucunda ikinci el otomobil almak veya satmak isteyen tüketicilerin davranışları incelendi. Ankete katılanların %49,2'si üç ay, % 6,18'i altı ay, % 10,26'sı bir yıl içinde ikinci el araç almayı düşündüğünü paylaştı.

İkinci el araç almayı düşünenlere, aracı kimden ve nasıl almayı düşünüyorsunuz diye sorulduğunda % 65,97'si internetten araştırarak yanıtını verdi. Bu yanıtı arkadaş – aile (%17,72), oto galeri (%9,36) ve yetkili bayi (%6,95) seçenekleri takip etti.

İkinci el araç aldığınızda zorunlu trafik sigortasını nasıl yaptırırsınız sorusuna ise ilk sırada sigorta acentesi (%46,44) yanıtı verildi. İnternetten araştırarak yaptırırım seçeneği ise %37,46 oranı ile ikinci sırada yer aldı.

Aracını satmak isteyenlerin de satış için % 59,79 oranında ilk seçenek olarak interneti tercih ettikleri görüldü. Onu arkadaş – aile (%22,21), oto galeri (%11,82) ve yetkili bayi (%6,18) seçenekleri takip etti.

Garaj Sepeti CEO'su Mehmet Çelikol sonuçlara ilişkin de şunları söyledi: “Otomotivde dijitalleşme etkisi süratle artıyor ve artmaya devam edecek. Müşteri, tercihini büyük oranda internette yapıyor çünkü fiziksel süreci minimuma indirmek istiyor. Kararı verip, gidip almak ya da gidip satmak istiyor. Artık bu detayları göz ardı etmek ve dijitalleşmeyi görmezden gelmek çok büyük hata olur. Köklü ve geleneksel şirketlere düzenli olarak bu durumu aktarmaya çalışıyoruz. Fiziksel noktalar artık karar sürecinin ötesinde büyük ölçüde tamamlayıcı birer lojistik noktası haline gelecekler.