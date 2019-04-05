İlk üç ayın sonunda en çok satan otomobiller

2018 yılından itibaren daralmaya başlayan otomobil ve hafif ticari araç pazarı 2019 yılının ilk üç ayında da bu daralmaya devam etti. Yükselen kurlar, artan kredi maliyetleri pazarı etkileyen temel nedenler olmaya devam ediyor. 2019 yılının ilk iki ayına göre mart ayında satılan otomobil ve hafif ticari araç sayısı yükselerek 88.469 oldu. Ancak 2018 yılının aynı döneminde bu rakam 122.310 idi.

İlk üç ayın sonucunda satılan toplam otomobil sayısı 2018 yılında 122.310 iken bu yıl yani 2019’da yüzde 44 azalarak 88.469 oldu. Hafif ticari araç pazarında ise durum pek farklı değil. 2018 yılının aynı döneminde 36.120 adet satılan pazarda 2019 yılında yüzde 45.6 azalarak 19.657 adet araç satıldı. Hazır bu veriler yayınlanmışken biz de 2019 yılının ilk üç ayında en çok satılan otomobil modellerini bir araya getirdik!

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Türkiye’nin en çok satan otomobilleri listesine detaylıca baktığınızda Türkiye’de üretilen otomobillerin ilk sıralarda olduğunu görebilirsiniz. Her ne kadar geçen yılın aynı dönemine göre satış adetlerinde azalmalar olsa da listenin üst sıralarını kapmışlar.