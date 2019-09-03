İşte Türkiyeli yeni Hyundai i10!

12 Eylül’de kapılarını otomobil severlere açacak olan Frankfurt Otomobil Fuarı’nda ortaya çıkması beklenen i10’un görselleri basına sunuldu. Türkiye’deki Hyundai fabrikasında üretilen otomobil eski versiyonuna göre daha dinamik ve daha teknolojik.

Yeni i10’un dışarıdan görünümüne baktığınızda otomobilin önden bir önceki nesille alakalı, tamponun ortasına konumlandırılmış gündüz farlarını görebiliyorsunuz. Haricinde ise detayların çoğu yeni.

Markanın diğer modellerinde de görmediğimiz farlar, çift parçalı motor ızgarası, dikine konumlandırılmış sis farları bölümü ön taraftaki yenilikler.

Yan kısımda ise dört kollu alaşım jantların yeni olduğunu hemen fark ediyorsunuz. Haricinde ise çamurlukların etrafını çevreleyen bir teker çizgisi daha dikkat çekiyor. Son olarak bir önceki jenerasyonda bulunan arka kelebek camı artık yok.

Otomobilim arkasına baktığınızda ise çizgileri belirgin bir bagaj kapağı size merhaba diyor. Bir önceki jenerasyondan farklı ama benzer olan stoplar arka kısmın tam ortasına yerleştirilmiş.

Basın ile paylaşılan i10 iç görsellerine baktığınızda ise teknolojik anlamda i10’un segmentinde harikalar yaratmaya geldiğini fark ediyorsunuz.

Markanın diğer modellerinden tanıdık olan fonksiyonel direksiyonu, dijital klima kontrol ünitesi, yüksek olan oturma pozisyonu, 8 inçlik multimedya ekranı iç mekanın en önemli unsurları. Ayrıca birden fazla parçadan oluşan ön konsol ve her iç mekan görselinde gözünüze çarpan eşya gözleri de otomobilin kullanışlılığını bir adım öne çıkarmış durumda.

Yeni i10 eski versiyona göre 20 mm daha alçak bir tavana ve 20 mm daha geniş bir gövdeye sahip. Ayrıca otomobilin 10 gövde rengi bulunuyor. Ejderha Kırmızısı, Pirinç Rengi, Aqua Turkuaz, Hayalet siyah, Kutup Beyazı, Yıldız Tozu, Şık Gümüş, Şampiyon Mavisi, Domates Kırmızısı ve Kayrak Mavisi. Ayrıca markanın Türkiye’deki boyahane yatırımı sayesinde i20 modellerine gelen çift renk seçeneği i10’da da

var.

Yeni i10’da 1 ve 1.2 litrelik benzinli motorlar bulunuyor. Ancak 1.2 litrelik versiyonun 82 beygirlik daha güçlü bir versiyonu da olacak. Şanzıman konusunda ise marka 5 ileri otomatik ve 5 ileri manuel şanzıman seçeneklerini sunacak.

Otomobilin 2019 yılının sonunda Türkiye yollarında olması bekleniyor.