İşte yeni Opel Corsa

PSA bünyesine katılan Opel’in efsane modeli Corsa en yeni haliyle basına sızdırılan fotoğraflarla ortaya çıktı. Otomobil PSA’nın CMP alt yapısı üzerine inşa edilmiş. Bu alt yapı DS 3 Crossback ve yeni 208 modellerinde de kullanılıyor. Bu platform sayesinde fotoğraflarda da görebileceğiniz gibi otomobil elektrikli ve hibrit olarak üretilebilecek. Ayrıca bu platform sayesinde yeni Corsa 100 kg daha hafif bir gövdeye ve dah aerodinamik bir duruşa sahip.

Fotoğrafları incelediğinizde otomobilin farlarındaki Led Matrix teknolojisini fark edeceksiniz. Ayrıca çift renkli gövdesi ve markanın SUV ürünlerini andıran far tasarımı geleneksel Opel izleri taşıyor. Aracın arkasına baktığınızda ise çıkık bagaj kapağı ve çift parçalı stoplar dikkat çeken ilk unsurlar oluyor.

Yeni Corsa’nın içine göz attığınızda ise ön konsoldaki multimedya ekranının farklılaştığını fark edebilirsiniz. Ön konsolun genel olarak tasarımı bir önceki jenerasyonu andırsa da yenilenme geliştirmelerin olduğu açık. Ayrıca gösterge tablosunun tamamen dijital olduğu fark ediliyor. Otomobilin iç mekanındaki bir diğer dikkat çeken parça ise PSA’nın diğer markalarında kullanılan vites kolu.

Yeni Corsa 2020 yılında yollarda olacak. Paylaşılan fotoğraflar hakkında PSA Grubu’ndan ya da Opel’den henüz bir açıklama gelmedi.