Jaguar’dan Formula-E’deki ilk zafer!

Aralıklı yağmur geçişlerinin olduğu sıralama turları boyunca etkileyici bir performans sergileyen Mitch Evans, yarışa ikinci sıradan başladı. Yarışın henüz ilk dakikalarında, birden fazla aracın karıştığı kazanın ardından yarışta ilk kırmızı bayrak sallansa da Mitch Evans kendinden emin sürüşüyle yarış boyunca istikrarını korudu. “Atak Modu” ile 11'inci turda rakibi Andre Lotterer'i geride bırakarak liderliği alan Mitch Evans, yarış boyunca yaptığı savunma ile yerini korumayı başardı.

27 Nisan'da gerçekleştirilecek Paris E-Prix'si için şimdiden çalışmalara başladıklarını söyleyen Panasonic Jaguar Racing Takım Kaptanı James Barclay, “Jaguar'ı podyumda görmek benim için unutulmaz bir andı. Takımımla gurur duyuyorum. Uzun zamandır iyi bir yarış otomobilimiz olduğunu ve iyi bir hızda olduğumuzu söylüyorduk, bu kez ödülle birlikte bunu herkese gösterdik. Mitch bizim ön sırada yer almamızı sağlayan iki harika sıralama turu ve mükemmel bir Süper Pole turu atmayı başardı. İyi bir sıralama elde edersek harika sonuçlar sunabileceğimizi gösterdik. Mitch gerçekten çok iyi bir performans sergiledi. Şimdi sezonun geri kalan yarışlarında daha fazla podyum kazanma hedefine odaklandık” diye konuştu.