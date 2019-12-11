Jeep’ten aralık ayı fırsatları

Jeep, yılın son ayında en uygun kredi, takas seçenekleri sunuyor. Aralık ayı boyunca eski otomobilini Jeep yetkili satıcılarına getirenler, hayallerindeki Jeep ile yola çıkıyor. Yeni Jeep Renegade, Aralık ayı boyunca 60 bin TL için 12 ay vadeli yüzde sıfır faizli kredi ile satışa sunuluyor. Eski aracını yenilemek üzere Jeep yetkili satıcılarına getirenler ise, 2019 model yılı Renegade alımlarında anahtar teslim bedelleri üzerinden 15 bin TL tutarındaki takas desteğinden yararlanabiliyor. Ayrıca Renegade'in Limited donanımlı versiyonunu 2 yıllık uzatılmış garanti seçeneğiyle tercih eden Jeep tutkunları, 8.4 inçlik dokunmatik ekran ve Türkçe navigasyon opsiyonlarının olduğu medya paketine Aralık ayında ücretsiz sahip oluyor.

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Compass'ta 20 bin TL'lik takas desteği!

Jeep'in dört çeker özelliğine sahip modeli Jeep Compass'larda da 60 bin TL için 12 ay vadeli sıfır faizli eşit ödemeli kredi kampanyası, ay boyunca avantaj sağlıyor. Eski aracını yenilemek üzere Jeep yetkili satıcılarına getirenler, Compass alımlarında 20 bin TL tutarında takas desteği imkanından yararlanabiliyor. Compass alımlarını 2 yıllık uzatılmış garantiyle gerçekleştiren kullanıcılar, kış paketi opsiyonuna da ücretsiz sahip olabiliyor.