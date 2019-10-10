Karting Şampiyonası’nın 6. ayağı İzmir’de

Şampiyonaya yeni bir heyecan getirecek olan İzmir ayağı, 12 Ekim Cumartesi günü antrenman seanslarıyla başlayacak. Organizasyonun ilk gününde 16:50-17:25 saatleri arasında tüm grupların 10'ar dakikalık seanslar halinde sıralama turları gerçekleştirilecek. Daha sonra ise saat 17:30'dan itibaren hafta sonunun ilk yarışları koşulacak.

13 Ekim Pazar günü ise yarışlar saat 10.30'da başlayacak. Mini, Formula Junior ve Formula Senior kategorilerinde sporcuların mücadele edeceği organizasyon, saat 15.30'da sona erecek ve kategorilerinde dereceye giren sporcuların kupalarını alacağı ödül töreni ile son bulacak.