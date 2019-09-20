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Kia modellerini artık ‘o’ tasarlayacak!

20 yıldan uzun süredir otomobil tasarımıyla ilgilenen ve birçok markanın tasarım şefliğini üstlenen Karim Habib, Kia tasarım merkezinin başına atandı. Kia, tasarım şefliğinin yanı sıra kıdemli başkan yardımcılığı görevine de Habib’in atandığını açıkladı

Sozcu.com.tr
09:42 -
Haberler Otomotiv
Kia modellerini artık ‘o’ tasarlayacak!

Güney Koreli otomotiv devi KIA, tasarım merkezinin başına Karim Habib'in getirildiğini açıkladı. Daha önce Avrupa ve uzak doğu menşeili markalarda tasarım liderliğini üstlenen Habib, Ekim ayı itibarıyla Kia'nın Güney Kore, Namyang'da bulunan tasarım merkezinde çalışmalarına başlayacak.

20 yılı aşkın süredir premium markaların tasarım şefliğini üstlenen Karim Habib, markanın mobilete ve elektrifikasyon vizyonu çerçevesinde geliştireceği araçların tasarımından sorumlu olacak.

Kia'nın sahip olduğu güçle otomotiv endüstrisinin geleceğine yön veren bir marka olduğunu belirten Karim Habib, “Elektrifikasyon ve mobilitenin geleceği anlamında ciddi çalışmaları olan bir markaya geldim. Bu geleceğin bir parçası olduğum için oldukça mutluyum. Kia'nın başarılı tasarım ekibiyle bir an önce çalışmaya başlamak için sabırsızlanıyorum” açıklamalarında bulundu.

Karim Habib, kariyeri boyunca BMW, Mercedes ve Nissan'da(Infiniti) önemli görevde bulunarak birçok modelin yaratılmasında öncü rol aldı.

Avrupa BMW Ekim ayı Güney Kore Kore Mercedes Nissan otomobil Uzak Doğu
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