Kia’dan 5 bin km’lik yakıt kampanyası!

Kia, yenilenen Sportage için sonbahara girerken iddialı bir kampanya başlattı. Marka, Eylül ayı içerisinde Sportage satın alan herkese, Petrol Ofisi'nden 5 bin km'ye kadar yakıt hediye ediyor. Kampanya kapsamında, Sportage satın alanlara Kia yetkili satış noktalarında Positive kartları verilecek ve 5 bin km'lik yakıta eş değer oranda Türk Lirası da bu kartlara yüklenecek. Kia, Petrol Ofisi'yle geliştirdiği kampanyaya ek olarak, Sportage alacak olanlara hurda teşvikiyle birlikte 20 bin TL'ye varan indirim avantajı da sunuyor.

Picanto, Rio ve Ceed hurda teşvikiyle çok avantajlı

Tasarımıyla dikkat çeken, kompakt ölçüleriyle şehir içi kullanımda avantaj sağlayan ve benzersiz bir sürüş deneyimi sunan KIA Picanto, Eylül ayına özel olarak hurda teşvikiyle birlikte 79 bin 900 TL'lik özel fiyatla Kia yetkili satış noktalarında meraklılarını bekliyor. Kia'nın Eylül ayına özel kampanyaları kapsamında, Rio modelinde hurda teşvikiyle birlikte 20 bin TL'ye varan indirim, Yeni Ceed'de ise hurda teşvikiyle birlikte 21 bin 500 TL'ye varan indirim fırsatı sunuluyor.

Kia Stonic'de 30 bin TL'ye 12 ay, 0,99 faiz fırsatı

Özelleştirilebilir tasarım özellikleri, yakıt verimliliği ve güçlü performansıyla kullanıcılarından tam not alan Stonic, Eylül ayına özel olarak 30 bin TL'ye 12 ay, yüzde 0,99 faiz fırsatıyla Kia yetkili satış noktalarında meraklılarını bekliyor. Ticarette fark yaratanların aracı olan Bongo ise 92.500 TL’den başlayan fiyatlar ve 30.000 TL’ye 12 Ay yüzde 0 faiz fırsatıyla KOBİ'lerin gözdesi olmaya devam ediyor.