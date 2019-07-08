Lüks otomobil satışları gaz kesti

AA muhabirinin Otomotiv Distribütörleri Derneği’nden (ODD) derlediği verilere göre, Türkiye otomobil ve hafif ticari araç toplam pazarı, bu yılın ilk yarısında 2018’in aynı dönemine kıyasla yüzde 44,7 azalarak 195 bin 144 oldu. 2018’in ilk yarısında pazarda 353 bin 348 adetlik satış yapılmıştı.

Verilere göre, söz konusu dönemde otomobil satışları yüzde 43,31 azalarak 156 bin 378'e geriledi. Geçen yılın ilk yarısında 275 bin 870 otomobil satılmıştı.

ÖTV ve KDV indirimine karşın otomotiv satışlarındaki azalış dikkati çekerken, lüks (E) ve ultra lüks (F) segmentlerindeki satışlarda da yılın ilk yarısında gerileme yaşandı.

E SEGMENTİNDE EN FAZLA MERCEDES-BENZ E SATILDI

Geçen yılın ilk yarısında 8 bin 144 lüks otomobil satılırken, bu yılın aynı döneminde 3 bin 346 adet satış oldu. Söz konusu dönemde E segmentinde yüzde 58,9 azalış kaydedildi.

E segmentinde 774 adetle en fazla Mercedes-Benz E satıldı. Sıralamada BMW 5 serisi 757 adetle ikinci, Audi A6 da 634 adetle üçüncü oldu.

Volvo S90 (168 adet), Volvo XC60 (135), Land Rover Range Rover Velar (119), Porche Macan (117), Audi Q5 (104), Mercedes-Benz GLC (74), Land Rover Discovery (68) ve BMW X3 de (40) bu segmentte en çok satılan otomobiller arasında yer aldı.

Lüks otomobil pazarında Lexus RC, Mercedez-Benz E Estate, Toyota Proace Verso ve Toyota V90 Cross Country bir adet satılan modeller oldu.

ULTRA LÜKS PAZARI YÜZDE 40,6 DARALDI

Bu yılın ilk 6 ayında geçen yılın aynı dönemine göre ultra lüks (F) segmentte de yüzde 40,6 azalışla bin 33 otomobil satıldı.

F segmentinde en çok Volvo XC90 (269 adet) satılırken, bu modeli 155 adetle BMW X5, 97 adetle Audi Q7 ve 80 adetle de Land Rover Range Rover Sport takip etti.

Mercedes-Benz G (74 adet), Mercedes-Benz S (36) ve Jeep Grand Cherokee (22), F segmentinde en fazla satılan diğer modeller oldu.

SADECE BİR ADET SATILANLAR

Ultra lüks pazarda sadece birer adet satılan modeller, Aston Martin DBS Superleggera, Aston Martin V12 Vanquish Coupe, Bentley Bentayga, Bentley Flying Spur, BMW i, Ferrari GTC4 Lusso, Jaguar XJ LWB, Lamborghini Aventador ve Mercedes-Benz GLS olarak kayıtlara geçti.

AA