Mercedes-Benz Rusya fabrikasını açtı!

Daimler’in Mercedes-Benz fabrikası Moskova’nın 40 km. kuzey batısında yer alan Esipovo kasabasında yer alıyor. Bu fabrikanın otomotiv sektöründe gelişen pazarlara yapılan yatırımın önemini vurgular nitelikte olduğunu söylemeliyiz.

Mercedes-Benz Moskova’da yer alan fabrikasında E Serisi Sedan ve bir adet SUV model üretimini gerçekleştirecek. Markanın bu bölgeye olan yatırımı 1000 kişinin üzerinde bir istihdam sağlıyor. Ayrıca Moscovia Fabrikası esnek ve yeşil üretimi Endüstri 4.0 teknolojileriyle birleştiriyor.

Daimler COE’su Dieter Zetsche, “Mercedes-Benz’in Moscovia Fabrikası nerede müşterimiz varsa orada olacağımızı gösteren marka stratejimizin bir ürünüdür. Ayrıca bu birlikteliğin hem Rusya hem de Daimler AG’ye faydası olacaktır” açıklamasını yaptı.

Fabrikanın açılışını, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Daimler AG CEO’su Dieter Zetsche, Alman Ekonomi ve Enerji Bakanı Peter Altmaier, Rusya Sanayi ve Ticaret Bakanı Dennis Manturov gibi isimler bir arada yaptı.

2017 yılında temeli atılan fabrikanın toplam yatırım değeri 250 milyon Euro. 85 hektarlık alana kurulan Mercedes Moscovia Fabrikasında üretilen otomobiller 30 farklı ülkeye ihraç edilecek. Yıllık 25 bin adet üretim kapasitesi olacak olan fabrikada Mercedes’in E-Serisi Sedan modelini Rusya pazarı için üretecek. Mercedes’ten yapılan açıklamada bir SUV modeli de bu fabrikada üretilecek.

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2000’li yıllardan itibaren otomobil üreticileri Rusya’da fabrikalarını açtılar. Rusya otomotiv pazarındaki bu yükseliş 2012 yılına kadar devam etti ancak son yıllarda pazar geriledi ve 2016 yılında 1.42 milyonluk satış gerçekleşti. Tekrar toplanan pazarda bu yıl 1.8 milyon adetlik otomobil satışı beklenirken PSA Grubu bünyesine giren Opel’in de Rusya’daki fabrikasının tekrar açılacağını belirtmeliyiz.