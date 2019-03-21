Nasıl yarış pilotu olunur?

Ülkemizi global arenada başarıyla temsil edecek, ehliyet sahibi 28 yaş altı genç sürücüleri pistlerde yarışmaya teşvik eden proje kapsamında, zamana karşı yapılacak elemelerin ardından belirlenecek 10 erkek ve 3 kadın sürücü, 4 yarıştan oluşan 2019 TOSFED Yıldızını Arıyor serisinde özel olarak hazırlanmış Fiat Egea yarış otomobilleri ile hiçbir bedel ödemeden yarışma imkanı bulacak.

18-28 yaş arasında (2019 sezonu için en fazla 1991 doğumlu), Türkiye Cumhuriyeti veya KKTC vatandaşı, ehliyet sahibi, adli bir suç kaydı bulunmayan, en az orta öğretim mezunu adayların 31 Mart tarihine kadar başvurabilecekleri proje için lisans ve kayıt işlemleri, proje web sitesi üzerinden online olarak yapılabiliyor.