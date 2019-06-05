Opel’in en küçük SUV modeli!

Opel ve PSA arasındaki ortaklığın ilk meyvesi olan Crossland X’in 1.2 litrelik PSA imzalı motorlu ve 6 ileri tam otomatik şanzımanlı versiyonu konuğum oldu.

Crossland X ile ilk defa karşılaştığınızda Opel’in yeni tasarım çizgisi olan gündüz ledleri ve motor ızgarası hemen dikkatinizi çekiyor. Aslında Crossland X, Corsa’nın yerden biraz daha yüksek bir versiyonu diyebiliriz. Bu yüzden otomobil önden SUV formunda da gözüküyor diyebiliriz.

Otomobilin yanına geçtiğinizde ise çift renkli olan gövdesiyle karşılaşıyorsunuz. Test aracımızın beyaz renkli tavanı ve ayna kapakları lacivert gövdesiyle iyi bir uyum içerisinde. Bu detayın haricinde aracın çamurluklarından tamponlarına çevreleyen plastik gövde çıtaları da Crossland X’in crossover duruşunu destekliyor.

Crossland X’in arkasına geçtiğinizde ise tamponun alt kısmının mat gri renkte olduğunu fark ediyorsunuz. İki parçalı ve genel olarak şeffaf görünümlü olan stoplar ise otomobilin arka kısmını olduğundan daha geniş göstermiş.

Bu tasarım detayları haricinde otomobilin ölçüleri hakkında bilgi vermem gerekirse 4212 mm. uzunluğunda, 1765 mm. genişliğinde ve 1605 mm. yüksekliğinde olduğunu belirtebilirim. Ayrıca Crossland X’in aks mesafesi de 2604 mm. uzunluğunda.

Aracın bagaj hacmi ise 410 litre ve test aracımızın ağırlığı 1199 kg.

Crossland X’in sürücü kapısını açıp içine göz attığınızda ise karşınıza Opel’in yeni modellerinden tanıdığınız tasarım detayları olan bir kokpit çıkıyor.

Üç kollu ve bol düğmeli direksiyon markanın Grandland X, Insignia, Corsa ve Astra modellerinden tanıdık. Direksiyon üzerindeki tuşlar sayesinde aracın ses sistemine, hız sabitleme özelliğine ve gösterge tablosundaki bilgi ekranına ulaşabiliyorsunuz.

Direksiyonun hemen arasında kalan gösterge paneli ise markanın diğer modellerinde de kullanılan panel.

Ön konsolun tam ortasında yer alan multimedya ekranı hem dokunmatik hem de 8 inç boyutunda. Bu ekran üzerinden araç bilgilerine, ses sistemine, navigasyona ve bağladığınız akıllı telefonunuza erişebiliyorsunuz. Ayrıca Apple CarPlay ve Android Auto desteklediğini de belirtmeliyim.

Crossland X’in vites kolunun hemen önünde ise bir sıra düğme yer alıyor. Bu düğmeler aracın güvenlik sistemlerinin kontrol edilmesini sağlıyor. Burada yer alan düğmelerden park sensörü, start&stop, serit takip sistemi, ESP sistemi, lastik basınç ayarlarını yapabiliyorsunuz.

Aracın arka koltuğuna geçtiğinizde ise bu alanda iki yetişkinin rahatlıkla seyahat edebileceğini fark ediyorsunuz.

Gelelim Opel Crossland X’in PSA imzalı kalbine. 1.2 litrelik 3 silindirli turbo beslemeli motoru olan Crossland X, 110 beygir güç ve 205 Nm tork üretiyor. 6 ileri tam otomatik şanzımanla kombine edilmiş olan bu ünite aracı 0’dan 100 km/s hıza 11.8 saniyede ulaşıyor.

Aisin imzalı olan bu şanzıman özellikle şehir içi trafiğinde otomobilin yüksek torkunu ön tekerlere iyi bir biçimde iletiyor. Akan trafikte ise sarsıntısız geçişler aracı konforunu bir üst sınıfa taşıyor. Konfor ve performansın haricinde tüketim konusunda da otomobile yardımcı olduğunu belirtmeliyim.

Crossland X’in sürüş hissi ise daha çok B segmenti ama yerden yüksek bir otomobil biçiminde tanımlanabilir. Yüksek sürüş pozisyonu sayesinde kendinizi sürüş esnasında güvende hissediyorsunuz.

Aracın 17 inç jantları ve çok esnemeyen süspansiyonları Crossland X’i yolda tutmaya yetiyor ve artıyor bile…

Otomobili kullandığım yaklaşık 300 km mesafe boyunca ortalama yakıt tüketimim 7.8 lt / 100 km oldu. Bu rakam 1.2 litrelik motoru olan ve ailece rahatça kullanabileceğiniz bir otomobil için normal seviyelerde diyebilirim.

Crossland X ülkemizde 1.5 CDTi dizel otomatik ve 1.2 Turbo benzinli otomatik şanzımanlarla satın alınabiliyor. Enjoy, 120. Yıl Özel Seri ve Excellence donanımlarına sahip olan otomobilin başlangıç fiyatı ise 149 bin 300 TL. Test aracımızın donanımında olan bir otomobilin fiyatı ise yaklaşık olarak 167 bin 900 TL. Dizel motorlu ve otomatik vitesli Crossland X’in başlangıç fiyatı da 160 bin 900 TL olarak belirtilmiş.