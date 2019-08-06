Otokar’dan Malta’ya ihracat

Koç Topluluğu şirketlerinden Otokar, ürettiği otobüslerle toplu taşımada yurtdışında da gönülleri fethetmeye devam ediyor. Türkiye’nin yanı sıra İspanya’dan Almanya’ya, Fransa'dan Belçika ve İtalya'ya kadar dünyanın 50 ülkesinde 35 binden fazla otobüsü ile milyonlarca yolcuya konforlu, güvenli seyahat imkânı sunan Otokar, Malta’dan aldığı 4’üncü siparişini de tamamladı. Türkiye otobüs pazarının lideri Otokar, 40 adet sağdan direksiyonlu Kent şehir içi otobüsü teslim etti.

Turizm cenneti Malta caddelerindeki Otokar markalı otobüs sayısı toplam 244’e ulaştı. Malta’da gerçekleştirilen teslimat törenine Malta Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Ian Borg, Maliye Bakanı Edward Scicluna, Malta Public Transport (Malta Toplu Taşıma) Yönetim Kurulu Başkanı Felipe Cosmen ve Otokar Uluslararası Satış Pazarlama Müdürü Berkan Sağlam katıldı.