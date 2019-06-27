Otokoç 90 yaşında!

İlk defa 1928 yılında faaliyete başlayan Otokoç, bugün perakendeciliğin haricinde araç kiralama ve araç paylaşımı sistemine kadar geniş bir yelpazeye ve Türkiye dahil 9 ülkeye yayılmış durumda.

Otokoç Otomotiv Genel Müdürü Görgün Özdemir, ““Otokoç Otomotiv 90 yıla birbirinden önemli pek çok ticari başarı sığdırdı. Ancak sektörü şekillendiren üç̧ tarihi başlangıca özel birer başlık açmamız gerekirse, bunlardan birincisi otomotiv sektörünün oluşumuna giden yolda ilk adım olan otomotiv perakendeciliğini kurmamız ve bir mega bayi haline gelmemizdir. İkincisi Avis'i bünyemize katarak Türkiye'de araç̧ kiralama işini başlatmamız ve bunu çevre ülkelere doğru genişletmemizdir. Üçüncüsü ise Zipcar'ın dünyadaki ilk lisans hakkını alarak araç̧ paylaşımında da öncülüğü üstlenmemiz ve sektörümüze rehberlik etmemizdir. Türkiye'nin yüzde yüz Türk sermayeli en büyük otomotiv şirketlerinden biri olarak ‘Ulaşım çözümleri sunan yenilikçi, küresel yol arkadaşı olmak' vizyonumuzla sektörümüze ışık tutmaya devam edeceğiz.” dedi.

“Bir Vizyon, Azim ve Tutku Yolculuğu” adlı eserin hazırlanmasında Otokoç Otomotiv'in emektar ve mevcut birçok değerli yönetici ve çalışanının katkısı olduğunu belirten Özdemir, “Bugün 9 ülkedeki yatırımlarıyla uluslararası bir yapı haline gelen Otokoç Otomotiv, bünyesindeki 10 marka için, 350 noktada, 4 bin çalışanı ile hizmet veriyor. Türkiye otomotiv pazarındaki yüzde 8'lik payı ve araç kiralamada 90 bin adetlik filosu ile uçtan uca mobilite çözümleri sunan örnek bir başarı hikayesi. Bu hikayeyi yazan çalışanlarımız ve paydaşlarımızdan aldığımız güç, inanç, azim, kararlılık ve heyecanla önümüzdeki yıllarda da ülkemize katkılar sunmayı sürdüreceğiz.” dedi.

“Şimdi, burada otomobil işimizi büyütmek için çırpınıyoruz”

Kitapta, Vehbi Koç'un 1920'li yıllarda bile otomotiv sektörünün geleceğine olan inancını gösteren bir anı dikkat çekiyor. Vehbi Koç yerli otomobilin üretimi için anlaşma yapıldıktan hemen sonra Londra'daki Dorchester Oteli'nin yemek salonunda yanındaki arkadaşlarına şu hikayeyi anlatıyordu: “1923 yılında, Ankara'da, babamın 3 bin 500 liraya satın aldığı kırmızı renkli otomobile binerken, otomobil işine gireceğimi hiç̧ düşünmemiştim… 1928 yılında da otomobil acentesi olmak istediğim zaman, babamın itirazıyla karşılaşmıştım. ‘Otomobil işi akıllı insanların harcı değildir! Onlar kendilerini hovardalığa ve lükse kaptırırlar!' derdi. Şimdi, burada otomobil işimizi büyütmek için çırpınıyoruz. Acaba biz, hepimiz aklımızı mı kaçırdık?”

Otokoç Otomotiv hep bir okul oldu

Otomotiv sektörünün temellerini atan Otokoç Otomotiv, kuruluşundan günümüze kadar sürdürdüğü vizyonuyla birçok duayen yönetici yetiştirerek sektöre kazandırdı. Bu anlamda hep bir okul niteliği taşıdı. Vehbi Koç'un “Sermayemiz insan kaynağımızdır.” sözü, bir düstur olarak kabul edildi; asıl yatırım insana yapılan oldu.

Avis'in Türkiye'ye gelişi ile araç kiralama sektörünün başlaması

Vehbi Koç'un Otokoç Otomotiv'i kurmasının, Türk otomotiv tarihini başlatması gibi, Rahmi M. Koç'un 1970'lerde, en büyük uluslararası araç kiralama şirketlerinden olan Avis ile lisans anlaşması yaparak Türkiye'de araç kiralama sektörünü başlatması da tarihte bir dönemeç olarak yerini alıyor. Vehbi Koç, araç kiralama fikrini ilk duyduğunda “Hırsızın istediği bir göz, siz veriyorsunuz iki göz” yorumunda bulunuyor, ancak Rahmi M. Koç, babası Vehbi Koç'u ikna etmeyi başarıyordu. Tarihin tekerrür ettiği bu olayla Türkiye'de araç kiralama başlamış oldu.

Rahmi M. Koç babasının ilk otomobilini kaçırmış

Eserde Rahmi M. Koç'un gençlik yıllarında babasının otomobilini kaçırdığını anlattığı bir anısı da yer alıyor. Rahmi M. Koç anısını şu şekilde paylaşıyor: “Ankara'da özel araba o devirlerde çok azdı. Biz Keçiören'de otururduk. Babamız Taşhan dediğimiz Ulus'ta çalışırdı. Bir tane taksi aldı, taksi 1937 model bir Playmouth'tu. Her gün onunla Keçiören'e gelir giderdi. Bir gün işte şoför yemek yerken araba da duruyor orada ben dedim bir deneyeyim bakalım bu nasıl gider diye… Meğer şoför 1. viteste bırakmış arabayı. Biz kontağı açınca araba böyle zıplaya zıplaya kapıya kadar gitti, pat diye durdu. Bir de baktık ki şanzımanı dağıtmışız. Tabii söylenmedik laf kalmadı. Araba da belki 1 buçuk ay yattı, garajda tamir edildi. Ondan sonra harp bitti otomobiller ithal edilmeye başlandı.”

Otokoç Otomotiv'in 90. yıl kitabı TÜHİD tarafından En Prestijli Kurum Kitabı seçildi

Türkiye Halkla İlişkiler Derneği (TÜHİD) 18. Altın Pusula Ödülleri Kurumsal Yayınlar kategorisinde birinciliğe layık görülen eserin oluşturulma aşamasında Koç Holding Şeref Başkanı Rahmi M. Koç, Koç Holding eski CEO'larından 4'ü, Koç Holding mevcut ve emektar Grup Başkanları'ndan 7'si, Otokoç Otomotiv mevcut ve emektar Üst Düzey Yöneticileri'nden 25'i ile gerçekleştirilen röportajlar, sesli ve görüntülü olarak kaydedildi. Otokoç Otomotiv Genel Müdürü Görgün Özdemir'in liderliği ile sürdürülen çalışmalara, yazar Ahmet Çağan hikâyesel anlatımıyla katkı sağladı.

Otokoç Otomotiv'in 90 yıllık geçmişini onurlandırmayı amaçlayan eser, kurumu sürdürülebilir bir başarı hikâyesi haline getiren değerli yönetici ve çalışanlarına da saygı duruşu niteliği taşıyor.