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Özel direksiyon derslerine MEB’den düzenleme!

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), ehliyeti bulunan ancak sürüş yeteneklerini geliştirmek isteyen vatandaşların başvurduğu özel direksiyon derslerini yasal dayanağa kavuşturacak düzenlemeyi hayata geçirecek. Özel direksiyon derslerini yasal dayanağa kavuşturacak düzenleme hayata geçiriliyor.

10:21 -
Haberler Otomotiv
Özel direksiyon derslerine MEB’den düzenleme!

Milli Eğitim Bakanlığı’nca (MEB) yapılacak yönetmelik değişikliğiyle, ehliyet sahiplerinin özel motorlu taşıt sürücüleri kurslarına kaydolarak 4 saatlik trafik adabı dersiyle birlikte istediği kadar direksiyon uygulama eğitimi de alması sağlanacak.

Düzenlemeyle söz konusu eğitimlerin yetkin olmayan kişilerce “merdiven altı” olarak verilmesinin önüne geçilmesi hedefleniyor.

Sürücü kurslarının hizmet kalitelerinin artırılması amacıyla ilçe nüfusları dikkate alınarak belirlenecek kotaya göre kurs açılabilecek.

(AA)

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