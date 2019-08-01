Petrol Ofisi yüzde 100 garantili otogaz dönemini başlatıyor

Petrol Ofisi'nin Yakıt Emniyet Sistemi (YES), Hilton İstanbul Bomonti Hotel & Conference Center'da düzenlenen basın toplantısı ile ilk kez tanıtıldı. Petrol Ofisi'nden CEO Selim Şiper, LPG Müdürü Murat Çelik ve CMO Beril Alakoç'un katıldığı YES lansmanında, İstanbul Teknik Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Filiz Karaosmanoğlu, TÜV Austria Ülke Müdürü Yankı Ünal ve Intertek Caleb Brett Genel Müdürü Ömer Mertoğlu da yer aldılar.

YES'te bağımsız, konularında uzman, saygın kurumlar yer alıyor

Petrol Ofisi'nin akaryakıt sektöründe PO/Gaz ile ilk kez hayata geçirdiği Yakıt Emniyet Sistemi, otogaz tüketicilerine yakıtta kalite ve tam dolum garantisi sunuyor. Petrol Ofisi, YES için, alanlarında uzman ve akredite kuruluşlarla iş birliğine giderek, tamamen bağımsız bir sistem oluşturdu. YES'te, İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) ve Intertek Caleb Brett otogaz kalitesinde, TÜV Austria ise tam dolum konusunda devreye giriyor.

Sistem otomatik bir şekilde ve tamamen bağımsız olarak çalışıyor

Sistem, Petrol Ofisi istasyonlarından alınan otogaz ile ilgili olası bir şikâyetin Petrol Ofisi Müşteri Hizmetleri Merkezi'ne iletilmesi ile başlıyor. Daha sonra sistem otomatik bir şekilde ilerliyor. Ürün kalitesi veya tam dolum konularında ölçümler, testler başta olmak üzere tüm incelemeler İTÜ, Intertek Caleb Brett veya TÜV Austria tarafından tamamen bağımsız olarak gerçekleştiriliyor. Tüm aşamalarında müşterilerin SMS yoluyla bilgilendirildiği sistemde, 72 saat içerisinde sonuca ulaşılıyor.

Selim Şiper: “Otogazın başarısı, uzun yıllara dayanan doğru stratejilerin eseri”

Petrol Ofisi'nin YES ile yeni ve önemli bir ilke imza attığı otogazın, Türkiye'deki dünya çapına ulaşan başarısına dikkat çeken Petrol Ofisi CEO'su Selim Şiper, “Türkiye'deki otogaz başarısı ve yaygınlığı nedeniyle eskiden sadece benzin ve dizelin bulunduğu geleneksel akaryakıt istasyonları; otogaz LPG'nin ve hatta elektriğin de ikmal edildiği yakıt istasyonlarına dönüşmüştür” dedi. Akaryakıt şirketlerinin neredeyse hepsinin, aynı zamanda LPG işi de yaptıklarını kaydeden Selim Şiper, “Bugün ülkemizde tüketilen toplam LPG'nin yüzde 79'undan fazlası, otomotiv yakıtı olarak kullanılmaktadır. Türkiye, dünyanın otogaz tüketiminde ikinci, LPG'li araç ve ikmal istasyonu sayıları ile de birinci pazarıdır. Türkiye'de otogazın bu başarısı, uzun yıllara dayanan doğru bir stratejinin eseridir” dedi.