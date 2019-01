Pirelli ‘lastik butiği’ Dubai’de açıldı!

P Zero World, Los Angeles, Münih ve Monte Carlo’nun ardından dördüncü amiral mağazasıyla üçüncü bir kıtada daha açıldı. Pirelli’nin perakende stratejisinin ve dünyadaki lider konumunun seçkin bir simgesi olan bu mağaza konsepti şimdi Orta Doğu’yu dünyanın geri kalanına bağlayan kilit bir bölgeye adını yazıyor. Otomobilsever ve yerel koleksiyonculara ait 60’dan fazla süper otomobil, şehirde bir geçit töreni yaptıktan sonra yeni mağazanın açılışını kutladı.

P Zero World konsepti genellikle ‘lastik butiği' ya da başka bir ifadeyle müşterilerin en özel Pirelli ürünlerinin yanı sıra lüks ve spor otomobillerin egzotik dünyalarına adanmış hizmetleri bulabileceği bir mağaza olarak tarif ediliyor. Ürün yelpazesinin en yüksek performans seviyesine sahip karayolu homologasyonlu lastiği olan P Zero Trofeo R veya koleksiyoncuların otomobilleri için klasik görünümü modern performansla kombine etme amacıyla tasarlanan Pirelli Collezione dahil Pirelli lastik yelpazesinin tamamı, sadece P Zero World butiklerinde sunuluyor.

Doğal olarak, motosiklet lastikleri ve Velo lastikler ile Pirelli Design aksesuarları dahil komple Pirelli ürün yelpazesi müşterilere sunuluyor. Dubai’deki yeni P Zero World mağazasında müşterilere sunulan ayrıcalıklı servisler arasında vale hizmeti ve servis süresince ikame otomobil desteği de yer alıyor. P Zero World aynı zamanda dünyanın en ünlü takvimini simgeleyen görsellerden F1 lastiklerinin pek çok renginin sergilenmesine kadar her detayıyla ziyaretçilerin Pirelli dünyasını deneyimlemelerine de olanak veriyor.

Neden Dubai?

Birleşik Arap Emirlikleri’nin kalbinde yer alan Dubai, geçmişten günümüze daima önemli bir ticaret ve taşımacılık merkezi, ayrıca Orta Doğu bölgesinde dünyanın geri kalanından gelen etkileri ve trendleri almaya en açık yerlerden biri olmuştur. Dolayısıyla, Dubai'nin 25 milyon turist çekmesi beklenen 2020 Expo dünya fuarına ev sahipliği yapacak olması bir tesadüf değil. Otomobillere ilginin çok yüksek olduğu Dubai, Suudi Arabistan'ın ardından Körfez bölgesinin ikinci en önemli otomobil pazarına sahip bulunuyor. Birleşik Arap Emirlikleri, gelecek birkaç yıl içinde lüks otomobil segmentinde yıllık %4-5 büyüme öngörülen Orta Doğu bölgesindeki otomobil pazarının merkezinde konumlanıyor.

Dubai’deki P Zero World mağazası, 5 teknisyen, 2 satış görevlisi ve bir resepsiyon görevlisinin çalıştığı 600 metrekarelik yeni bir binada (showroom ve atölye bölümlerine sahip) yer alıyor. Lastik bakımının en gelişmiş makineler kullanılarak yapılabileceği dört rampa bulunuyor. Bu gelişmiş makineler arasında lastik ayarı yapan en modern lazerler ile insan müdahalesi gerektirmeyen ve jantın zarar görmemesini sağlayan teknoloji ile mükemmel iş çıkaran tam otomatik lastik montaj ekipmanları yer alıyor. Dubai’deki P Zero World mağazasında ayrıca geleneksel sistemlerin tespit edemediği direksiyon simidindeki titreşimler gibi gözden kaçabilen sorunları hızla çözebilen, pazardaki en hızlı balans makinelerinden biri kullanılıyor.