Porsche Apple Music ile anlaştı

Porsche, merakla beklenen tamamen elektrikli otomobili Taycan için entegre müzik deneyimi sunmak üzere Apple Music ile güçlerini birleştirdi. Taycan'da yer alacak dokunmatik ekran sayesinde, Apple Music aboneleri, 50 milyondan fazla şarkıya, özel olarak hazırlanmış binlerce müzik listesine ve Beats 1 küresel canlı yayınlarına erişebilecek. Böylece Apple Music ilk kez bir otomobile tam olarak entegre edimiş olacak.

Taycan modeline özel otomobil içi deneyimsel ayrıcalıklar:

Porsche ve Apple Music arasındaki benzersiz işbirliği sayesinde sürücüler, Taycan’da aşağıdaki özellik ve avantajların da tadını çıkarabilecek:

Porsche Sesli Asistan: Apple Music’te şarkı, albüm, şarkı listesi veya radyo istasyonu seçmek için özel Porsche ses kontrol sistemini kullanın.

Radyoda Keşfedin, Apple Music’te Dinleyin: Radyo yayını dinlerken denk geldiğiniz herhangi bir şarkıdan hareketle Apple Music’te kendi kanalınızı oluşturun.

Size Özel Müzik Listeleri: Porsche’nin özel olarak hazırladığı, sadece Apple Music’te yer alan müzik listelerini dinleyin.