Porsche için Goodyear’dan özel lastik

Porsche Motorsport başmühendisi Jan Frank yeni lastikler hakkında “Goodyear'ın yeni Eagle F1 SuperSport RS lastikleri Porsche'den beklediğimiz çok yüksek performans seviyelerine ulaşmasını sağladığını kanıtladı. Goodyear bizim için Porsche 911 GT2 RS araçlarının üst düzey beklentilerini karşılayacak olağanüstü bir lastik tasarladı” dedi.

İtalya'daki Nardò Porsche Test pistinde belirlenen tur zamanları yeni Eagle F1 SuperSport RS ‘in gelişiminin son aşamasıydı. Bu lastikler Goodyear'ın Ultra Ultra Yüksek Performans (UUHP) segmentine geri dönüşünün göstergesi niteliğinde oldu. Goodyear Orjinal Ekipman Avrupa, Ortadoğu ve Afrika Bölgesi Yönetici Direktörü Nick Harley konuya dair: “SuperSport RS'nin gelişim aşamasında dünya rekortmeni Ultra Ultra Yüksek Performans lastikleri üretebilmek için yetenekli mühendislik ekiplerimizin ve dünya standartlarındaki geliştirme tesislerimizin gücünü kullandık.Bu lastik, günümüzde yollardaki ve araç üreticisinin portföyündeki en özel aracın performans ve yol tutuş özelliklerini güçlendirmek için tasarlandı” dedi.

265/35ZR20 (99Y) XL (ön) ve 325/30ZR21 (108Y) XL (arka) ebatlarındaki lastikler kullanılarak yapılan GT2 RS kullanım senaryosu oldukça zorlayıcıydı. Porsche Motorsport lastiklerin tahmin edilebilir ve işletilebilir bir şekilde arka tekerlekler üzerinden 700 hp ve 750 nm'yi iletebilmesini talep etti, bu durum azami tork 2500 rpm'ye erişirken gücün düz bir hat olarak iletilebilmesi ve viraj alma performansıyla birlikte bir zorluk teşkil etse de sonuç olarak üstün tur zamanları elde edildi.

Nick Harley sözlerine şunları ekledi: “Bu koşullarla rekabet edebilecek lastiklerin sayısı oldukça az. Eagle F1 SuperSport RS'in, daha iyisini elde etmek için kendini sürekli gelişmeye adamış bir üretici olan Porsche'dan övgüleri toplayabilmesi, Goodyear'ın Ultra Ultra Yüksek Performans segmentinde ne kadar ileride olduğunu açıkça ortaya koyuyor.”

Bu onayın (homologasyon) sonucu olarak, Porsche, N0-işaretli Goodyear Eagle F1 SuperSport RS lastiklerini bayi ağları aracılığıyla üstün performans ve kuru yol koşullarında direksiyon hassasiyeti isteyen araç sahipleri için tedarik edecek.

Avrupa, Ortadoğu ve Afrika Bölgesi Ürün Geliştirme Başkan Yardımcısı Xavier Fraipont lastiklerin yapabilecekleriyle ilgili şunları ifade etti: “Motorsporları açısından Goodyear büyük bir mirasa sahiptir. Şimdi tüm bu tecrübe ve bilgi birikimimizi üst düzey performans gösteren süperspor otomobillerin performans seviyelerini artırmak amacıyla Avrupa'da geliştirilen yeni Goodyear Eagle F1 SuperSport RS lastikleri için bir araya getirdik.”

Yüzlerce mühendis, bilim insanı ve teknisyenin yeni malzemeler, lastik sırt desen tasarımları ve üretim teknikleri üzerinde çalıştığı Hanau'daki (Almanya) Geliştirme Merkezinin geniş kapsamlı ve ayrıntılı gelişim teknolojilerinden yararlanılarak geliştirilen Eagle F1 SuperSport RS lastikleri Ultra Ultra Yüksek Performans piyasasına birçok çarpıcı yenilik kazandırdı:

Sırt desen tasarımındaki güçlü öğeler azaltılmış lastik sırtı derinliğiyle birleştirilerek saf bileşenlerle kuru yol tutuş özelliği en üst seviyeye çıkarılmıştır. Bu durum g-kuvvetlerini en üst seviyeye çıkarırken olağanüstü viraj koşullarında lastik sırtı deseninin bütünlüğünü korumaktadır. Bu sayede sürücülerin hem maksimum yol tutuş hem de son derece hassas direksiyon deneyimi tecrübesi yaşamaları mümkün olmaktadır.

Adapte edilmiş lastik yapısı Goodyear'ın tecrübesini ortaya koyarken Eagle F1 SuperSport RS lastiklerinin gelişmiş bir lastik profili çizmesini sağlamaktadır. Bu lastik serisi temas yüzeyini artırmanın yanı sıra güçlü Aramid sargılar sayesinde farklı sürüş koşullarında ve hız seviyelerinde basınç dağılımını sabit tutmaktadır.

Son olarak, lastik omuzlarına doğru uzanan sırt deseni, tüm yanal kuvvetleri ileterek, zorlu virajlarda olağanüstü güvenlik sağlamaktadır.