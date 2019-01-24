Porsche üretimini arttırıyor!

Automobilewoche’nin haberine göre markanın Stuttgart, Zuffenhausen fabrikasında toplam 40 bin adet elektrikli otomobil üretecek. Bundan öncesinde Porsche, Taycan üretimini 20 bin adet olarak açıklamıştı. Bu yeni detayla birlikte Taycan’ın markanın ikonik modeli olan 911’den daha başarılı olduğunu ortaya çıkarıyor. Çünkü 911’den geçen yıl 36 bin adete yakın satılmıştı.

Porsche, Taycan almak isteyenler için 2500 Euro ön ödemeli rezervasyon imkanı sunuyordu. 2020 yılında teslim edilmesi planlanan bu otomobiller için gelen rezervasyon talebi oldukça yüksek oldu! Fiyatı henüz belli olmayan Taycan’ın konumlandığı yer ise Panamera ve Cayenne arasında ve otomobilin fiyatının da 80 bin Euro’nun üzerinde olması bekleniyor.

Zuffenhausen fabrikasının maksimum kapasitesi 40 bin adet ve Automobilewoche’ye göre marka Leipzig fabrikasını, talebe yetişememe durumunda alternatif olarak görülüyor. Ayrıca Porsche, Taycan üretiminde çalışacak 1200 çalışan işe aldı, projenin yatırım değeri ise 1 milyar euro!

Audi de üretim kapasitesini arttırıyor!

Aynı çatı altında yer alan Audi’de de e-tron SUV modeline olan talepteki artıştan dolayı Belçika’nın Brüksel kentinde bulunan fabrikada kapasite artışı olacak! Audi, bu fabrikasında şu anda saatte 20 otomobil üretiyor, kapasite artışından sonra bu sayı 24’e çıkacak!

Audi’nin Üretim Direktörü Patrick Danau, “e-tron’a olan talep artıyor. Pazar için ne gerekliyse biz de üretimimizi buna göre ayarlayacağız, gerektiğinde takvimde yer alan her gün üretime devam edeceğiz” dedi. Üretim arttırma işlemi şu anda devam ediyor. Marka şu anda saatte 20 otomobil üretiyor ve bu da yıllık 70 bin e-tron üretimi anlamına geliyor.